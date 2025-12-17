Criza memoriilor va afecta piaţa de smartphone-uri

Piaţa globală a smartphone-urilor urmează să scadă anul viitor cu 2,1%, iar un factor decisiv pentru această evoluţie va fi costul în creştere al memoriilor.

Conform estimării realizate de Counterpoint, întreaga piaţă va simţi efectul preţurilor mai mari ale memoriilor, dar cele mai afectate vor fi telefoanele din segmentul low-end.

Cel mai uşor vor trece de aceste probleme producătorii care au o gamă variată de modele şi vând bine la cel mai înalt nivel, precum Apple, dar şi Samsung, susţin analiştii.

Preţul memoriilor DRAM au crescut deja costurile cu componentele pentru producători cu 25% pentru segmentul low-end, cu 15% pentru gama de mijloc şi cu 10% pentru flagship-uri.

Analiştii Counterpoint se aşteaptă ca aceste costuri să crească cu încă 10-15% până în al doilea trimestru al anului viitor.

Din cauza memoriilor mai scumpe, preţul mediu de vânzare al smartphone-urilor este aşteptat să crească anul viitor cu 6,9%.

De vină pentru scumpirea memoriilor este inteligenţa artificială. Dezvoltatorii soluţiilor de AI cumpără memorii pentru centrele de date în mari cantităţi, iar producătorii de memorii au anunţat deja că vor fi probleme cu stocurile anul viitor.