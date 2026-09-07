Economia UE a crescut cu 0,7% în trimestrul doi din 2026

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,7% în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, când zona euro a raportat o stagnare, iar economia UE un avans de 0,1%, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Irlanda (10,2%), Slovenia (1,8%) și Lituania (1,7%), în timp ce România, Belgia și Franța au raportat fiecare o stagnare. Austria a fost singurul stat membru UE care a consemnat un declin al economiei de 0,1%.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, economia a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,4% în Uniunea Europeană, în perioada aprilie-iunie 2026, după un avans anual de 0,6% în zona euro și de 0,9% în UE, în primele trei luni din 2026.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Malta (5%), Slovenia (4,8%) și Danemarca (4,6%), singurele scăderi fiind în România (minus 2%) și Irlanda (minus 0,4%).

Comparativ, în trimestrul doi din 2026, economia SUA a crescut cu 0,4% față de precedentele trei luni și cu 2,1% raportat la perioada similară din 2025.

Separat, Eurostat a dat luni publicității cifrele privind evoluția ratei de ocupare a forței de muncă în trimestrul doi din 2026. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.

Pe baza datelor ajustate sezonier, Eurostat estimează că în trimestrul doi erau 221,4 milioane de angajați în UE, din care 176,4 milioane în zona euro.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană în trimestrul doi din 2026, după un avans de 0,5% în ambele zone în primele trei luni din acest an.

Numărul de ore lucrate a crescut cu 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni. De asemenea, comparativ cu trimestrul doi din 2025, numărul de ore lucrate a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 0,8% în UE.

În trimestrul doi din 2026, Portugalia (1%), Cehia și Malta (ambele cu 0,9%) au raportat cea mai mare creștere a numărului persoanelor ocupate, comparativ cu precedentele trei luni. Cel mai sever declin a fost în Finlanda (minus 0,8%), Grecia (minus 0,4%), Bulgaria, Polonia și România (minus 0,2%).