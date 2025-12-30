Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani

Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creștere din ultimii trei ani, odată cu intrarea în funcțiune a unor noi facilități de producție în America de Nord, transmite Bloomberg.

Potrivit unui raport elaborat de firma Kpler, care urmărește datele privind transportul maritim, exporturile de gaze lichefiate au crescut cu 4% în acest an comparat de anul trecut, ajungând la 429 de milioane de tone. Aceasta ar fi cea mai mare creștere anuală de după 2022, când exporturile au crescut cu 4,5% față de anul precedent. Creșterea a fost determinată în mare măsură de proiecte precum LNG Canada și Plaquemines din SUA, care au crescut producția.

SUA urmează să își consolideze rolul de mare exportator, devenind prima țară care expediază peste 100 de milioane de tone de GNL în acest an. SUA ar urma să continue să-și crească oferta, dublând producția până la sfârșitul deceniului și majorând exporturile. Acest lucru va trage, probabil, în jos prețurile gazelor naturale din Asia și Europa. Prețurile asiatice sunt deja aproape de cele mai scăzute valori din ultimul an, în timp ce cotațiile futures europene au scăzut cu peste 40% de la începutul anului.

Această producție suplimentară ar putea, de asemenea, să influențeze și mai mult cererea pentru navele care transportă gaze lichefiate. Luna trecută, costul trimiterii de GNL peste Oceanul Atlantic a atins cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, deoarece o creștere a ofertei a stimulat cererea de nave de transport.

Potrivit Kpler, cifrele privind exporturile de gaze lichefiate în luna decembrie este posibil să atingă un nivel record de aproximativ 41 de milioane de tone. China și Japonia rămân cei mai mari cumpărători din lume, ocupând primul loc la egalitate în acest an, arată datele Kpler.

Separat, analiștii de la Bloomberg Intelligence au estimat că volumul tranzacțiilor cu GNL va continua să crească cu 7,5% până la 8% anul viitor, impulsionate de un noua ofertă și de prețuri mai mici care ar trebui să stimuleze cererea.