Gabriel Lazany: Un leu investit în sport scutește în timp 50 de lei investiți în sănătate

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a prezentat în cadrul conferinței România Inteligentă „Gabriel Lazany-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport” modul în care administrația locală sprijină sportul și dezvoltarea comunității, dar și motivele pentru care orașul devine tot mai atractiv pentru investitori și pentru românii care se întorc acasă.

Edilul a subliniat impactul direct pe care evenimentele sportive majore îl au asupra comunității și a economiei locale. El a arătat că găzduirea Supercupei de handbal la Bistrița nu înseamnă doar spectacol pentru public, ci și beneficii economice semnificative pentru oraș.

„Așa este, să nu uităm că pe lângă invitația directă care am făcut-o echipelor pentru a se desfășura Supercupa aici, la Bistrița, ne gândim și la beneficiile indirecte care vin. Bistrița este pe buzele tuturor timp de 4 zile, fiind meciurile transmise live. Așa cum ați spus, hotelurile sunt pline. S-a suprapus și cu un eveniment frumos organizat de municipiu Bistrița, Povestea vinului pe pasajele din Bistrița. Și cred că este weekend-ul potrivit în care toți cei care doresc să se simtă bine să vină la Bistrița. (…) Pe lângă susținerea clubului Gloria Bistrița, unde Primăria este partener egal cu Consiliul Județean, Primăria Municipiului Bistrița susține și sportivii de la Clubul Sportiv Municipal. Chiar dacă sunt în subordinea directă a Agenției Naționale pentru Sport, Primăria Municipiului Bistrița contribuie cu sume pentru susținerea lor. Ne dorim ca tinerii să facă sport, nu să-și petreacă timpul în fața gadget-urilor de acasă, în fața calculatorului, în fața tabletei, pentru că, așa cum am spus și înainte de începerea emisiunii, ne gândim și ne ghidăm după principiul că un leu investit în sport scutește în timp 50 de lei investiți în sănătate”, a explicat Lazany.

Întrebat ce face municipiul Bistrița atractiv pentru un potențial investitor sau pentru un cetățean care ar dori să se mute aici, primarul a subliniat că orașul oferă atât oportunități economice, cât și calitate a vieții. El a pus accent pe infrastructura industrială și pe companiile mari care dau stabilitate economică zonei, dar și pe frumusețea și patrimoniul cultural al orașului.

„Da, am început să ne ghidăm după un principiu – Bistrița este un oraș mic care încearcă să ofere facilitățile unui oraș mare. De aceea avem parc industrial, avem o industrie bine pusă la punct și avem firme de renume la nivel național. (…) Infrastructura din oraș este bine pusă la punct, este un oraș frumos, un oraș fostă cetate medievală, una dintre cele șapte cetăți medievale ale Transilvaniei. Așa că Bistrița este un loc unde să poți să vii și, chiar, de ce să nu te muți”, a subliniat primarul.

În final, Lazany a punctat faptul că Bistrița este unul dintre puținele județe din țară unde populația a înregistrat o creștere.

„La recensământul din anul 2021, Bistrița a fost unul dintre puținele județe, cred că alături de Suceava și de Ilfov, la care populația a crescut în special datorită reîntoarcerii acasă a cetățenilor care sunt plecați în străinătate”, a arătat edilul.