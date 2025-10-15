Ponderea gazului rusesc în balanța energetică a Europei, deși s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricțiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak, transmite Itar Tass.

‘Ei (-UE – n.r.) au decis să limiteze livrările de gaz rusesc către țările europene. În prezent, livrările de gaz s-au redus. În timp ce gazul rusesc reprezenta anterior aproximativ 44% din importurile totale ale Europei, astăzi, în cadrul importurilor totale, acesta rămâne la aproximativ 19%. Cu alte cuvinte, s-a înjumătățit’, a spus Alexander Novak, la forumul Săptămâna Energiei Ruse.

Vicepremierul rus a adăugat că tendințele negative din economiile țărilor europene sunt o consecință directă a refuzului lor de a utiliza gazul rusesc.

Cu toate acestea, chiar și în condițiile actuale, Rusia este gata să crească livrările de gaz către Europa, dacă va fi făcută o astfel de solicitare, a remarcat Novak. ‘Asistăm la stagnarea economiei Europei în prezent. În țările care au refuzat gazul rusesc, cum ar fi Germania, acest lucru a dus, printre altele, la închiderea uzinelor de procesare a gazelor și a instalațiilor petrochimice’, a spus Novak.

Întrebat de jurnaliști dacă Rusia este pregătită să crească livrările de gaze către UE, dacă i se solicită, Novak a remarcat: ‘Rusia a funcționat întotdeauna pe baza faptului că suntem pregătiți și deschiși la dialog’. El a adăugat că orice creștere ar trebui să aibă loc ‘în condiții reciproc avantajoase, pe bază de parteneriat’.