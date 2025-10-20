Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing

Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susţinută de Alibaba) şi JD.com, au suspendat planurile de a lansa monede stabile (stablecoins) în Hong Kong, după ce autorităţile chineze au ridicat îngrijorări privind expansiunea monedelor controlate de sectorul privat, relatează Financial Times.

Potrivit surselor citate, companiile au primit instrucţiuni din partea Băncii Populare a Chinei (PBOC) şi a Administraţiei Chineze pentru Cibernetică (CAC) să nu continue proiectele legate de emisiunea de stablecoins.

Decizia vine după ce legislativul din Hong Kong a adoptat, în luna mai, o lege privind monedele stabile, care introduce un regim de licenţiere pentru emitenţii acestor active digitale susţinute de monede fiat, cum ar fi dolarul Hong Kongului.

Conform noilor reguli, orice entitate care emite stablecoins în Hong Kong sau care lansează monede susţinute de dolarul local trebuie să obţină o licenţă de la Autoritatea Monetară din Hong Kong (HKMA).

Ant Group anunţase în iunie că va participa la programul-pilot de testare a monedelor stabile, iar JD.com îşi exprimase şi ea intenţia de a se alătura. Însă oficialii PBOC au recomandat companiilor să evite implicarea, invocând riscul de a permite grupurilor tehnologice să emită forme private de monedă.

HKMA a refuzat să comenteze informaţiile, iar Ant Group, JD.com, PBOC şi CAC nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Monedele stabile sunt criptomonede concepute pentru a-şi menţine valoarea constantă, de obicei ancorată la o monedă tradiţională precum dolarul american, fiind utilizate frecvent de traderii de criptomonede pentru a transfera fonduri între diferite tokenuri.