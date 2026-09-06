GM şi Ford îşi mută rivalitatea pe noi pieţe: contracte militare şi stocarea energiei, după pierderile de miliarde din maşinile electrice

General Motors şi Ford, rivale de peste un secol în industria auto americană, caută noi surse de creştere în industria de apărare şi sistemele de stocare a energiei, după ce au pierdut miliarde de dolari în proiectele pentru vehicule electrice, potrivit CNBC.

Cele două domenii vor reprezenta probabil doar o mică parte din veniturile companiilor în următorii ani, dar ar putea contribui la diversificarea afacerilor într-un moment în care vânzările de automobile noi încetinesc în SUA.

Ford s-a alăturat în acest an GM în cursa pentru contracte militare americane, după ce administraţia Trump a cerut companiilor din SUA să îşi folosească experienţa în producţia de masă pentru a sprijini industria de apărare.

În paralel, ambele grupuri se extind pe piaţa sistemelor de stocare a energiei, care utilizează tehnologii similare bateriilor pentru vehicule electrice şi pot furniza energie pentru locuinţe, companii, centre de date şi reţele electrice.

”Caută noi verticale de business”, a declarat David Whiston, analist senior la Morningstar. Potrivit acestuia, intrarea în stocarea energiei permite producătorilor să valorifice capacităţile pentru baterii construite pentru o cerere de vehicule electrice care nu s-a materializat.

O piaţă a stocării energiei estimată la peste 5.000 de miliarde de dolari

Piaţa globală a sistemelor de stocare a energiei ar urma să crească de la 668,7 miliarde de dolari în 2024 la 5.120 de miliarde de dolari în 2034, potrivit Global Market Insights.

GM şi Ford au investit miliarde de dolari în fabrici destinate iniţial producerii bateriilor pentru vehicule electrice, iar acum încearcă să utilizeze o parte din această capacitate pentru stocarea energiei.

GM nu oferă în prezent propriul sistem comercial de stocare la scară mare, dar divizia sa militară are astfel de soluţii, iar societatea mixtă Ultium Cells din Tennessee produce celule pentru partenerul LG Energy Solution destinate stocării energiei.

Pe termen lung, GM analizează dezvoltarea bateriilor sodiu-ion, împreună cu startup-ul Peak Energy, tehnologie pe care compania o consideră promiţătoare pentru stocarea energiei la nivelul reţelelor electrice. GM colaborează şi cu Redwood Materials pentru reutilizarea bateriilor mari provenite de la vehicule electrice în sisteme de stocare.

Ford a anunţat în decembrie că va investi 2 miliarde de dolari pentru lansarea unei afaceri în domeniul energiei. Compania intenţionează să transforme o fabrică de baterii din Kentucky, construită împreună cu SK On, pentru producţia de sisteme de stocare până la sfârşitul lui 2027.

O parte din fabrica Ford din Marshall, Michigan, va produce şi celule pentru sisteme rezidenţiale de stocare.

Morgan Stanley consideră această afacere un motor de creştere subestimat pentru divizia Model e a Ford, care estimează pierderi de 4 miliarde de dolari în 2026 şi urmăreşte să ajungă la pragul de rentabilitate până în 2029.

GM este deja cu câţiva ani înaintea Ford în industria de apărare

Pe piaţa militară, GM are un avans important. Compania şi-a relansat divizia de apărare în 2017, după o pauză de 14 ani, şi a colaborat de atunci cu armata americană în mai multe proiecte.

Recent, GM a primit din partea U.S. Army un contract pentru producţia de Infantry Squad Vehicles (ISV), vehicule destinate transportului trupelor. Valoarea contractului ar putea depăşi 1 miliard de dolari, în funcţie de finanţările aprobate de Congres.

GM estimează că veniturile diviziei sale de apărare vor creşte în 2026 la aproape 700 de milioane de dolari şi urmăreşte obţinerea unui rezultat pozitiv înainte de dobânzi şi taxe în acest an.

”Lucrăm şi cu Lockheed Martin şi cu alte companii importante pentru a creşte viteza, amploarea şi rezilienţa bazei industriale de apărare”, a declarat CEO-ul GM, Mary Barra.

Compania consideră că GM Defense ar putea deveni în timp o sursă mai importantă şi mai diversificată de profit.

GM şi Ford se numără şi printre companiile cărora le-au fost atribuite contracte pentru prototipuri de vehicule grele pentru transportul trupelor.

Ford discută noi proiecte militare cu guvernul SUA

Ford a oferit mai puţine detalii despre planurile sale în industria americană de apărare, dar compania a anunţat miercuri o colaborare cu General Dynamics Land Systems şi firma de inginerie Ricardo pentru a concura în programul Ministerului britanic al Apărării destinat unei noi generaţii de vehicule uşoare.

CEO-ul Ford, Jim Farley, a confirmat că grupul discută şi alte proiecte cu guvernul american.

”Dominăm deja această piaţă în lumea comercială. Vrem să oferim guvernului SUA aceleaşi avantaje de care beneficiază clienţii noştri comerciali”, a declarat Farley.

Implicarea celor doi constructori în industria militară reia o tradiţie istorică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, GM şi Ford au participat la programul american ”Arsenal of Democracy”, utilizând capacitatea enormă de producţie a industriei auto pentru furnizarea de echipamente militare Statelor Unite şi aliaţilor.