Guvern: Bugetul SGG – suplimentat cu 14,7 milioane lei pentru Directoratul Național de Securitate Cibernetică

Guvernul a aprobat, joi, suplimentarea cu 14,775 milioane de lei a bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru asigurarea, până la sfârșitul anului 2026, a fondurilor pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente personalului Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Potrivit unui comunicat al Executivului, suma va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026.

‘În urma acestei suplimentări, bugetul alocat cheltuielilor de personal ale DNSC ajunge la 42,977 milioane de lei, reprezentând 71,56% din suma solicitată pentru anul 2026’, precizează sursa citată.

Guvernul menționează că suplimentarea fondurilor este necesară în contextul creșterii semnificative a volumului și complexității activității DNSC.

‘De la începutul anului 2026 și până în prezent, au fost înregistrate 23.500 de incidente de securitate cibernetică, față de 13.739 de incidente înregistrate pe întreg parcursul anului 2025. Creșterea numărului și complexității incidentelor, precum și volumul tot mai mare de entități și infrastructuri care necesită monitorizare, evaluare și sprijin, impun menținerea și dezvoltarea capacității operaționale a instituției. Asigurarea resurselor pentru personalul specializat este esențială pentru menținerea capacității operaționale a instituției și pentru un răspuns eficient la amenințările și incidentele de securitate cibernetică’, subliniază Executivul.

Sumele alocate care nu vor fi utilizate până la sfârșitul anului 2026 vor fi restituite la Fondul de rezervă bugetară.