Hidroelectrica anunță încetarea de comun acord a mandatelor CEO ȘI CFO

Contractul de mandat al președintelui Directoratului/CEO Hidroelectrica, Karoly Borbely, și al lui Marian Fetița, membrul al Directoratului/CFO, au încetat de comun acord începând de vineri, 19 septembrie 2025, a anunțat producătorul de energie electrică.
‘Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre cei mai importanți jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetița – Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025. Decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parțială a plăților, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menționat’, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES.
Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății.
‘Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, domnul Karoly Borbely, domnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR’, se menționează în comunicat.
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei.
Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național.
Hidroelectrica a afișat un profit net în scădere cu 41% după primele șase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condițiile în care producția netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la București.
În prima jumătate a acestui an, producția netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de S1 2024.
Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%.
La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent. Compania are 3585 de angajați.