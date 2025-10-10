INS: Deficitul balanței comerciale a crescut cu 4,9%, în primele opt luni din 2025

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) al României s-a majorat cu 4,9%, în primele opt luni ale anului în curs, față de aceeași perioadă din 2024, până la valoarea de 21,946 miliarde de euro, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, exporturile FOB au însumat 63,338 miliarde de euro (+3,6% față de ianuarie – august 2024), iar importurile CIF au ajuns la 85,284 miliarde de euro (+3,9%).

În același interval de referință, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,3% la export și 36,2% la import) și alte produse manufacturate (27,2% la export și 28,3% la import).

De asemenea, valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri a fost de 45,268 miliarde de euro – la expedieri și de 61,287 miliarde de euro – la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi și 71,9% din total importuri.

Totodată, valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri s-a situat, la opt luni, la 18,070 miliarde de euro (exporturi) și la 23,997 miliarde de euro (importuri), echivalentul a 28,5% din total exporturi și 28,1% din total importuri.

Pe total, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF), în perioada primelor opt luni din 2025, a fost de 21,946 miliarde de euro, mai mare cu 1,025 miliarde de euro (+4,9%) față de cel înregistrat în perioada ianuarie – august 2024.

La nivelul lunii august 2025, exporturile FOB au însumat 6,777 miliarde de euro (+3,6 față de august 2024), în timp ce importurile CIF s-au ridicat la 9,382 miliarde de euro (-0,5%), rezultând astfel un deficit de 2,604 miliarde de euro.