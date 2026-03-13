INS: Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, în trimestrul 4; numărul pensionarilor a crescut la aproape 5 milioane

Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al patrulea trimestru din 2025, față de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,927 milioane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.) a fost de 2.957 de lei. Indicele pensiei medii reale calculat, ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,8%.

Conform statisticii oficiale, numărul mediu de pensionari, de 4,927 milioane de persoane, este în creștere cu 6.000 față de al treilea trimestru al anului trecut. Dintre aceștia, numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,578 milioane, în creștere cu 9.000 față de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut față de trimestrul precedent, cu 0,5% și, respectiv, cu 0,1%.

Comparativ cu trimestrul 4 al anului precedent (2024), numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a urcat cu 17.000 de persoane.

În același timp, pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru din 2024, cu 2%, respectiv cu 0,8%.

INS menționează că pensionarii de asigurări sociale de stat dețin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,5%), urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș cu o pondere de 9,6% și de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,2%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de sub 0,05%,și pensionarii cu pensii anticipate parțial, a căror pondere a fost de 1,7%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă (1,786 milioane bărbați și 2,178 milioane femei) sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,434 milioane bărbați (80,3% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă), respectiv 1,745 milioane femei (80,1% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.818 lei, iar pensia medie nominală netă a fost 2.698 lei. Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,8% din câștigul salarial mediu net (60,2% în trimestrul precedent).

În schimb, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.340 de lei (2.230 lei în județul Botoșani, 2.270 lei în județul Vrancea și 2.279 lei în județul Giurgiu față de 3.570 lei în municipiul București, 3.503 lei în județul Hunedoara și 3.327 lei în județul Brașov).

INS mai arată că pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,7% din cea a bărbaților. Cea mai mare diferență s-a înregistrat la pensiile pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a fost de 47,7% din cea a bărbaților, iar cele mai apropiate valori la pensia anticipată (3.326 lei pentru femei, față de 3.738 lei pentru bărbați).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale, în trimestrul al patrulea din 2025, a fost de 886.600 persoane, din care: 839.700 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat; 43.200 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 36,6% din totalul pensionarilor agricultori; 3.700 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,7% din totalul pensionarilor militari.