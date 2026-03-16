Iranul anunţă o creştere cu 60% a salariului minim

Ministrul muncii din Iran a anunţat o creştere cu peste 60% a salariului minim, au relatat duminică mass-media locale, la câteva luni după protestele antiguvernamentale declanşate iniţial de situaţia economică precară a ţării.

Ţara ajustează anual salariul minim în funcţie de inflaţie, care a explodat sub efectul sancţiunilor internaţionale în lunile care au precedat războiul declanşat de atacurile israeliano-americane din 28 februarie.

Potrivit agenţiei iraniene Tasnim, care citează Ministerul Muncii, „cu acordul guvernului”, salariul minim lunar va creşte de la 103 milioane de riali la 166 de milioane în cursul următorului an calendaristic persan, care începe în câteva zile.

Guvernul a anunţat, de asemenea, o creştere similară a alocaţiilor familiale.

Moneda iraniană se schimbă la aproximativ 1,47 milioane de riali pentru un dolar, potrivit site-ului Bonbast.

Măsura intervine în condiţiile în care Iranul este de 16 zile în război cu SUA şi Israel.