Ivan: AI Factory România, o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării

România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european, fiind o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.

”Vin și roadele lucrurilor pe care le-am susținut ca ministru al Digitalizării! România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european. Este o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovație, tehnologie și competențe înalte”, a scris Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, în calitate de ministru al Digitalizării, a susținut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera și Dragoș Vlad, ”o echipă care a crezut în potențialul României chiar și atunci când drumul părea dificil”.

RO AI Factory, o investiție de 50 de milioane de euro, coordonată de ICI București împreună cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și parteneri din mediul privat și asociativ, va deveni un centru național de excelență în inovare și supercomputing, susține Ivan.

”Misiunea este clară: să transformăm companiile românești din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluții bazate pe inteligență artificială. AI Factory România va oferi acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță, programe de instruire și expertiză tehnică pentru startup-uri, IMM-uri și cercetători români”, și-a încheiat ministrul postarea.

România va avea prima infrastructură națională de Inteligență Artificială (AI), odată cu lansarea unui proiect comun al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie.

”România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing. RO AI Factory va include achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație optimizat pentru inteligență artificială, precum și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public. Printre domeniile prioritare de aplicare se numără: producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Inițiativa va sprijini nu doar cercetătorii și universitățile, ci și startup-urile, IMM-urile și instituțiile publice, oferind acces la resurse de calcul de înaltă performanță, seturi de date, instrumente software și programe de formare”, se menționează într-un comunicat de presă al ICI București, transmis vineri AGERPRES.

În acest sens, sub coordonarea ICI București, proiectul își propune să transforme întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovației, prin oferirea de servicii, formare și acces la infrastructuri moderne de inteligență artificială.

”Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale”, a declarat, în comunicat, Adrian-Victor Vevera, director general ICI București.

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și Politehnica București, reunind un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

”Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a subliniat Mihnea Costoiu, rectorul universității Politehnica București.

Potrivit sursei citate, selecția acestui proiect reprezintă o continuare a demersurilor inițiate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care, încă din luna mai, a reunit la invitația sa și a ICI București, experți și instituții-cheie într-o platformă națională dedicată implicării României în inițiativa europeană EuroHPC – AI Factories.

Astfel, România devine parte activă a rețelei europene EuroHPC – AI Factories, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem unitar, competitiv și etic al inteligenței artificiale în Europa.

Celelalte proiecte selectate în cadrul acestei etape finale provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Țările de Jos, state cu tradiție în domeniul supercomputingului și al tehnologiilor avansate. Alături de RO AI Factory, aceste inițiative vor forma o rețea europeană strategică de AI Factories, menită să stimuleze colaborarea între centrele de cercetare, universități și industrie, consolidând poziția Europei ca lider global în dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.