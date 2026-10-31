Kelemen Hunor apreciază că ar trebui ”un control parlamentar mult, mult mai serios, mult mai riguros” asupra serviciilor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că ar trebui să existe ”un control parlamentar mult, mult mai serios, mult mai riguros” asupra serviciilor, iar lipsa acestui control duce la apariţia de ”legende urbane, teorii conspiraţioniste”. În plus, liderul UDMR crede că lipsa raportului privind anularea alegerilor duce la neîncredere. ”E o problemă de democraţie”, afirmă Kelemen Hunor.

„Deci, la SRI este interimat, la SIE nu este. Sunt celelalte instituţii, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, CNCD-ul. Sunt câteva instituţii unde trebuie dat un vot la un moment dat sau trebuie mers mai departe cu procedura care a fost începută înainte de mai. Dar noi nu am discutat, nu am negociat nici înainte de formarea guvernului, nici în această săptămână de după formarea guvernului”, a declarat liderul UDMR, vineri seară, la B1 TV.

Kelemen Hunor apreciază că lipsa controlului parlamentar este principala problemă: „Dar problema care e? Nu există un control parlamentar cum ar trebui să fie şi atunci se nasc legende urbane, se nasc teorii conspiraţioniste”.

Preşedintele UDMR a atras atenţia şi asupra faptului că rapoartele serviciilor de informaţii nu au mai fost dezbătute în Parlament de ani întregi.

„Există această problemă a anulării alegerilor din 2024. De ce s-au anulat? Nu există acel raport despre care toată lumea vorbeşte şi pe care toată lumea îl aşteaptă. Lipsa acelui raport şi a dezbaterii în Parlament creşte enorm de mult gradul de neîncredere”, a mai declarat Kelemen Hunor.

El apreciază că este o problemă de transparenţă şi de încredere.

„E o problemă, până la urmă, de încredere. E o problemă de democraţie. E o problemă de transparenţă, până la o anumită limită. Nimeni nu cere să vii cu dosare secrete, cu lucruri care niciodată şi nicăieri în lume nu sunt dezbătute. Dar trebuie un control parlamentar mult, mult mai serios, mult mai riguros, dacă vreţi, şi dezbaterea rapoartelor”, a afirmat Kelemen Hunor.