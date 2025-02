Mercedes-Benz vrea să își reducă costurile cu mâna de lucru în China, cu 25% până în 2027

Constructorul german de automobile de lux Mercedes-Benz va face disponibilizări în China, pentru a-și atinge un obiectiv vizând reducerea, cu 25%, a costurilor cu mâna de lucru până în 2027, a declarat joi pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

Săptămâna trecută, Mercedes-Benz a anunțat noi programe de reducere a costurilor la nivel global, în condițiile în care în care a avertizat că în 2025 câștigurile sale vor fi semnificativ mai mici, pe fondul intensificării războiului prețurilor în China și agravării tensiunilor comerciale mondiale.

Potrivit unei surse, care a dorit să își păstreze anonimatul, Mercedes și-a informat marți angajații subsidiarelor de vânzări și financiar din China că va renunța la 10% până la 15% din angajații acestor subsidiare. De asemenea, Mercedes are de gând să facă restructurări similare și la alte departamente, precum servicii IT și juridic, la finele acestui an, a adăugat sursa.

Mercedes are aproximativ 5.000 de angajați în China, inclusiv 2.000 care lucrează în cadrul diviziei de cercetare&dezvoltare, care nu vor fi afectați de reducerile de personal, a precizat sursa.

În pofida restructurărilor, Mercedes nu va renunța la piața chineză, intenționând să încheie mai multe parteneriate cu furnizorii locali pentru a îmbunătăți competitivitatea produselor sale, a adăugat sursa.

Săptămâna trecută, Mercedes a anunțat că va realiza mai multă producție locală în China și SUA, pentru a se proteja de agravarea tensiunilor comerciale între primele două economii ale lumii.

La fel ca și alți mari constructori auto occidentali, vânzările Mercedes în China au scăzut în ultimii ani, în condițiile în care a pierdut teren în concurența cu rivalii locali precum BYD pe segmentul vehiculelor electrice și hibride.