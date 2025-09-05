Ministrul Daniel David speră ca, după redresarea economiei, Educaţia să fie primul domeniu care va beneficia de anularea măsurilor fiscale

Ministrul Educaţiei, Daniel David, speră ca, după ce economia se va stabiliza, Educaţia să fie primul domeniu care beneficiază de anularea măsurilor fiscale luate în această perioadă.

”Eu sper că, odată ce ne stabilizăm financiar, aşa cum Educaţia a fost în primul pachet prima care a intrat în măsurile de criză fiscal-bugetare şi pentru motivul, repet, că începem în septembrie, trebuie să fie prima care beneficiază de anularea măsurilor temporare care au fost luate”, a declarat la Digi24 ministrul Educaţiei, Daniel David.

El a precizat că a acceptat să devină din ministru al reformei un ministru al crizei, dar că este important ca toate aceste măsuri să fie măsuri temporare.

Ministrul Daniel David a mai spus că în ciuda unor ”naraţiuni” care sunt vehiculate, bugetul Educaţiei pe acest an nu a fost redus.

”Să ştiţi că bugetul educaţiei în acest an nu se taie. Adică ce-am primit la început de an, rămâne. Şi acest buget este cel mai mare buget al educaţiei, cel puţin de după Revoluţie. Există această idee, că se taie de la Educaţie. Nu s-a tăiat nimic de la educaţie, ci nu a mai primit diferenţa de două miliarde până la sfârşitul anului. Educaţia, şi ajung la elementul de relevanţă, are nevoie de mai mulţi bani. Numai că banii ăia trebuie duşi şi în anumite mecanisme care să ducă la dezvoltarea sistemului. Da, trebuie dus şi în salariu. Dar ar trebui duşi în angajarea de specialişti şi asta n-am făcut-o”, a adăugat ministrul Daniel David.