Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Fără infrastructură, fără reţea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis marţi că fără infrastructură, fără reţea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe.

”Vrem ca satul să rămână viu? Atunci să le dăm oamenilor motive reale să rămână. Am fost azi la Forumul de Bun şi Bine, organizat de Profi, o companie care a creat locuri de muncă reale în sute de sate din România. Miza: un proiect-pilot în Valea Hârtibaciului, care arată cum parteneriatul public-privat poate reda viaţă comunităţilor”, spune ministrul Energiei, pe Facebook.

”Ca ministru al energiei, ştiu clar: fără infrastructură, fără reţea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe. Ca om din Bistriţa-Năsăud, ştiu cât pot face comunităţile locale atunci când munca gospodarilor e dublată de infrastructură şi viziune. Mulţumesc colegilor social-democraţi pentru susţinerea constantă a proiectelor care aduc dezvoltare reală în mediul rural”, mai spune ministrul.

Bogdan Ivan precizează că ”satul românesc are nevoie de investiţii, nu de intenţii”.