Nakhon Luxury Spa & Wellness anunță lansarea oficială în România: „Thailanda de lux” ajunge în București

Brandul internațional Nakhon Spa, parte din rețeaua Loft Thai Spa, anunță lansarea oficială în România, prin deschiderea primului spa de lux thailandez din București. Situat pe Strada Zăgazului nr. 6, în zona de nord a Capitalei, noul concept aduce o experiență autentică de relaxare, inspirată din ritualurile tradiționale din Thailanda, într-un decor rafinat și calm, dedicat echilibrului corpului și minții.

Cu o investiție de peste 500.000 de euro, Nakhon Luxury Spa & Wellness aduce în România rafinamentul, liniștea și atenția la detalii specifice centrelor de wellness din Asia. Nakhon Spa București este rezultatul unei investiții private realizate de antreprenorul Jad El Khalil, pasionat de dezvoltarea unor concepte premium care aduc pe piața locală standarde internaționale de calitate și experiență. Fondatorul mizează pe pontețialul pieței de spa din România, care prinde tracțiune pe segmentul de lux.

„Thailanda poate fi descoperită acum direct în București. Ne-am dorit să aducem aici nu doar un spa, ci o experiență completă – o evadare autentică, unde fiecare detaliu transmite calm, rafinament și grijă. Nakhon Luxury Spa & Wellness oferă masaje semnătură, tratamente faciale revitalizante și răsfăț din cap până-n picioare, într-un ambient elegant, cald și profund relaxant.

Cred că România are un potențial extraordinar în zona wellness-ului premium, iar oamenii sunt tot mai atenți la echilibru și la calitatea timpului petrecut cu ei înșiși. Segmentul spa-urilor de lux este abia la început, dar va crește rapid, pe măsură ce tot mai mulți români aleg experiențe care le hrănesc nu doar corpul, ci și mintea. Nakhon Spa este despre această reconectare, despre liniștea pe care o găsești atunci când luxul întâlnește autenticitatea”, a declarat Jad El-Khalil, fondator Nakhon Luxury Spa & Wellness.

Un spațiu dedicat relaxării autentice

Nakhon Spa București se întinde pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, dispusă pe trei niveluri, cu opt camere individuale de terapie, o cameră VIP pentru cupluri, zone de relaxare cu ceaiuri tradiționale thailandeze, o saună intimă dedicată detoxifierii și relaxării profunde, precum și un spațiu de recepție elegant, inspirat din templele din Chiang Mai.

Fiecare element al spațiului – de la designul interior și aromele naturale, până la muzica ambientală și ceaiurile servite la final – este gândit pentru a oferi vizitatorilor o evadare completă din agitația vieții de zi cu zi.

Echipa Nakhon reunește terapeuți certificați din Thailanda, specializați în masaje tradiționale thailandeze și terapii asiatice autentice, alături de terapeuți din alte regiuni asiatice – precum Indonesia – experți în masaje cu ulei, ritualuri aromaterapeutice și tratamente faciale organice.

Toți terapeuții sunt instruiți conform metodologiei Loft Thai Spa și aduc în București arta autentică a masajului tradițional, o îmbinare de tehnici de presiune, stretching și aromaterapie, menite să restabilească echilibrul energetic și vitalitatea corpului.

Nakhon Luxury Spa & Wellness oferă o selecție de masaje premium, de la Traditional Thai Massage (tehnici de întindere, presiune și acupresiune), până la Aromatherapy Oil Massage, Deep Tissue Massage, Coconut Oil Massage, Hot Stone Massage, Thai Herbal Compress Massage și Golden Aroma Oil Massage, cu prețuri între 350 și 680 lei.

Pentru o experiență completă, sunt disponibile și pachete de cuplu sau ritualuri de semnătură, la prețuri între 1.800 și 3.500 lei, precum:

Lady Spa Package – tratament facial Guinot, masaj Thai cu aromaterapie și baie florală pentru picioare.

– tratament facial Guinot, masaj Thai cu aromaterapie și baie florală pentru picioare. Gentlemen Spa Package – masaj aromaterapeutic, tratament facial Guinot pentru bărbați și băutură răcoritoare de final.

– masaj aromaterapeutic, tratament facial Guinot pentru bărbați și băutură răcoritoare de final. Loft Thai Signature Spa – combinație exclusivă de masaj, exfoliere corporală, tratament facial și ritual cu ceai Kusmi Tea.

Aceste pachete creează o experiență holistică, ideală pentru relaxare în cuplu, reechilibrare sau reconectare personală.

În primele luni de la deschiderea oficială, Nakhon Spa București a atras un public premium, format în principal din antreprenori, manageri, expați și profesioniști activi, persoane preocupate de echilibru și de investiția în propria stare de bine.

Cei mai mulți clienți au ales terapii care îmbină relaxarea profundă cu beneficiile medicale, precum Traditional Thai Massage, Aromatherapy Oil Massage și Deep Tissue Massage, urmate de pachetele dedicate cuplurilor și ritualurile semnătură Loft Thai.

Filosofia Nakhon Spa

La Nakhon, bunăstarea devine o artă. Oaspeții sunt invitați să se cufunde într-o stare de relaxare supremă, ghidați de terapeuți profesioniști formați în Thailanda, care combină tradiția milenară a masajului thailandez cu tehnici moderne de îngrijire.

Nakhon Spa este un brand internațional de wellness, parte din familia Loft Thai Spa, cu prezență în Bangkok, Paris și București. Cu o echipă de terapeuți certificați în Thailanda și o filosofie bazată pe echilibru, eleganță și grijă autentică, Nakhon redefinește conceptul de relaxare de lux, oferind o experiență senzorială completă pentru trup și minte.