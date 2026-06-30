Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 8,2%, în primele 5 luni

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în primele cinci luni ale anului a scăzut cu 8,2%, raportat la perioada similară din 2025, până la 12.979, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-284 autorizații), Nord-Vest (-243), Nord-Est (-226), Sud-Est (-208), Sud-Muntenia (-193) și Centru (-68). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (+43 autorizații) și București-Ilfov (+24).

Datele INS arată că în luna mai 2026 s-au eliberat 2.882 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (+1,8% față de luna aprilie 2026), cu o suprafață utilă totală de 825.798 mp (-3,3%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70,6% sunt pentru zona rurală.

În luna mai 2026 se evidențiază o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale comparativ cu luna precedentă (+51 autorizații). În profil teritorial, această creștere este reflectată în regiunile de dezvoltare București-Ilfov (+67 autorizații) și Nord-Vest (+37). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-19 autorizații), Vest (-16), Sud-Est (-13) și Centru (-5). Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia au rămas la același nivel.

În luna mai 2026 s-au eliberat 584 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,2% față de luna aprilie 2026), în suprafață utilă totală de 263.518 mp (-1,1%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna mai 2026 s-a înregistrat o scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-3.045 mp). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-18.740 mp), Sud-Est (-13.445), Sud-Vest Oltenia (-11.352), Nord-Est (-7.698) și Centru (-5.408). Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+19.776 mp), București-Ilfov (+17.567) și Nord-Vest (+16.255).

De asemenea, în luna mai 2026 se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-14,3%) și o creștere a suprafeței utile totale (+9,7%) comparativ cu luna mai 2025.

În profil teritorial, această scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-482 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-134 autorizații), Sud-Muntenia (-116), Nord-Vest (-85), Vest (-64), Sud-Est (-59), Centru (-43) și Sud-Vest Oltenia (-11). Creștere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare București-Ilfov (+30 autorizații).

Comparativ cu luna mai 2025, în luna mai 2026 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+1,4%)și o scădere a suprafeței utile totale (-25,6%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-90.645 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est (-79.257 mp), Vest (-30.659), Sud-Muntenia (-11.067), Sud-Vest Oltenia (-7.448) și Centru (-2.366).

Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+17.214 mp), Nord-Vest (+11.999) și București-Ilfov (+10.939).