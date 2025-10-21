ONJN a lansat Registrul Public al Mijloacelor de Joc

Potrivit unui comunicat de presă al organizației, transmis AGERPRES, noua platformă pune la dispoziția publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate, generează pentru fiecare mijloc de joc un cod QR unic, prin care pot fi verificate informațiile legate de licență, autorizație, locație și starea aparatului și oferă organizatorilor un spațiu privat virtual securizat, unde își gestionează propriile mijloace de joc, sub condiția aprobării de către Direcția de Autorizări a ONJN.

”În doar cinci luni, împreună cu echipa mea, am reușit să facem ceea ce trebuia să fie făcut de aproape doi ani: un registru public, transparent și funcțional. Vorbim despre un instrument unic la nivel european, care face ordine în piață, oferă protecție cetățenilor și descurajează activitățile ilegale. Cu atât mai importantă devine existența registrului, în condițiile în care am introdus în lege și obligația dotării mijloacelor de joc cu coduri QR și sistem de geolocalizare (…) Tot ce am făcut până acum, sistem de autoexcludere în retail, amenzi record, peste 5.000 de acțiuni de control, plângeri penale depuse, confiscări ale mijloacelor de joc fără licență, revocări de licențe, suspendări ale platformelor online, modificarea legislației, toate demonstrează că am protejat doar interesele statului român și am prioritizat protecția jucătorilor, impunând o reglementare strictă a pieței (…)”, a declarat, în comunicat, președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare.

Platforma permite filtrarea după județ, localitate sau operator, arată statusul fiecărui mijloc de joc, afișează seria aparatului, compania și brandul care le deține, adresa locației, licența, perioada de autorizare, precum și statusul (dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcțiune).

”Pentru operatorii Clasa I (cei care exploatează jocurile de noroc), registrul afișează: seria aparatului, compania și brandul care le deține, adresa locației, licența, perioada de autorizare și statusul – dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcțiune. Pentru operatorii de Clasa a II-a (cei care produc, închiriază sau distribuie mijloace de joc), registrul afișează: seria aparatului, producătorul, adresa unde se află mijlocul de joc și statusul – dacă este în depozit, închiriat sau vândut, inclusiv către cine. Mai mult, de fiecare dată când utilizatorul apasă pe seria unui aparat, acesta este direcționat către o pagină detaliată, unde sunt afișate toate informațiile despre mijlocul de joc, iar aparatul este indicat precis pe hartă”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, ONJN avea obligația de aproximativ doi ani să pună la dispoziția publicului acest registru. Oficiul a beneficiat de suportul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care asigură securitatea, redundanța și scalabilitatea întregului proiect prin integrarea în cloud-ul guvernamental.

Începând cu februarie 2026, toate aparatele slot-machine și VLT trebuie să afișeze codul QR emis de ONJN și să fie dotate cu sisteme de geolocalizare, conform Legii nr. 141/2025.

Registrul reprezintă un pas esențial în resetarea sistemului și în combaterea fenomenului de piață neagră, care în ultimii ani a explodat, au mai transmis reprezentanții ONJN.

Registrul poate fi accesat începând de marți la adresa registru.onjn.gov.ro.