ONJN a sesizat DIICOT cu două cazuri privind organizarea de jocuri de noroc ilegale în mediul online

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) cu două cazuri privind organizarea de jocuri de noroc ilegale în mediul online, iar în prezent are în lucru mai multe sesizări penale referitoare la activități similare desfășurate online.

‘Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) continuă acțiunile de monitorizare și combatere a activităților neautorizate din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cele desfășurate în mediul online. În acest context, instituția a înaintat două plângeri penale către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), vizând fapte de organizare și exploatare a jocurilor de noroc fără licență. Un caz deosebit este cel al jocului ‘Chicken Road’, aparent destinat adolescenților, dar care, în urma verificărilor efectuate, s-a dovedit a fi o interfață către o platformă ilegală de gambling. De asemenea, o altă plângere penală a fost formulată cu privire la desfășurarea de loterii și tombole ilegale pe platformele de social media, în special prin intermediul Instagram și TikTok. Aceste activități au fost promovate prin conturi care organizau extrageri de tip tombola, fără licență emisă de O.N.J.N., încălcând prevederile O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc’, se spune în comunicat.

ONJN menționează că a sesizat DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, având în vedere complexitatea activităților și numărul ridicat de utilizatori vizați.

De asemenea, instituția precizează că, în prezent, sunt în lucru mai multe sesizări penale referitoare la activități similare desfășurate online – unele vizează persoane fizice identificate, altele autori necunoscuți, iar o parte dintre acestea privesc constituirea unor grupuri infracționale organizate implicate în operarea de jocuri de noroc nelicențiate prin intermediul rețelelor de socializare. Doar în ultimele luni, ONJN a depus 44 de plângeri penale, printre care împotriva unor platforme nelicențiate cunoscute precum NVCasino, Verde Casino și Vulkan Casino.

‘ONJN tratează cu maximă seriozitate orice tentativă de eludare a legislației privind jocurile de noroc. Colaborăm permanent cu DIICOT și celelalte instituții abilitate pentru a identifica și sancționa aceste practici ilegale’, a spus Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN.

În primele 9 luni din anul 2025 s-au aplicat aproximativ 350 de sancțiuni în cuantum de 9.315.000 lei, au fost depuse 53 plângeri penale și au fost indisponibilizate 197 de mijloace de joc folosite fără licență.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc reamintește publicului că organizarea de jocuri de noroc neautorizate este ilegală și atrage sancțiuni penale. Totodată, promovarea jocurilor de noroc nelicențiate se sancționează contravențional și poate atrage includerea persoanelor fizice pe lista neagră.