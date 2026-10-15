Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista cu membrii viitorului Guvern.

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, intrarea la guvernare.

‘Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile, și anume salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea Guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie’, a declarat liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a adăugat că, fără schimbarea direcției, ‘vom asista la reducerea activității economice în România’, la creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului.

‘Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, așa cum bine știți, a rectificării bugetare și a construcției bugetului pentru 2027 și avem, de asemenea, întârzieri în absorbția fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiții, PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu’, a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD propune în viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu, 11 miniștri.

Aceștia sunt:

* vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

* ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

* ministru al Sănătății – Alexandru Rogobete

* ministru al Muncii – Florin Manole

* ministru al Economiei – Daniel Zamfir

* ministru al Justiției – Radu Marinescu

* ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica

* ministru al Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa

* ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero

* ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

* ministru al Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Premierul desemnat este așteptat să anunțe joi componența întregului Cabinet de miniștri, inclusiv propunerile pentru celelalte portofolii rămase: Finanțe, Afaceri Externe, Educație, Cultură.

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Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat deja că în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.

‘Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta’, a scris Luca Niculescu, marți după-amiaza, pe pagina sa de Facebook.

UDMR a anunțat că va vota viitorul Executiv și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului premierul desemnat, Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

‘Vom vota Guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În același timp, suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective’, a precizat, marți seara, pe pagina sa de socializare, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Miercuri, Grupurile parlamentare ale PNL au hotărât să dea un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, dar partidul să intre în opoziție. Decizia finală va fi luată însă de Biroul Politic Național al PNL, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.

‘A fost o ședință de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei ședințe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție; s-a dat și un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliție, ci un acord cu obiective clare’, a precizat Ionel Bogdan.

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a anunțat că va propune Comitetului Politic, în ședința de vineri, ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu.

‘Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască – și asta în timp ce capturează justiția’, a scris liderul USR, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură, care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

De peste cinci luni, Guvernul României este interimar.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de formare a unui nou Executiv.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, Nicușor Dan l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în fața Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură. A fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, dar nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma președintele Nicușor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă serie de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Șeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanții partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situației politice. În acea zi, l-a desemnat să formeze Guvernul pe liberalul Siegfried Mureșan, care a dus procedura constituțională până la capăt, numai că programul de guvernare pe care l-a propus și lista de miniștri au fost respinse prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.