Preşedintele UDMR: Nu se pune problema demisiei prim-ministrului

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan şi că până la data de 15 septembrie coaliţia va avea o soluţie aplicabilă pentru pachetul al doilea de reforme.

Kelemen Hunor a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan şi a declarat: ”Ilie Bolojan, probabil că ieri a vorbit cu preşedintele sau duminică, după ce am ajuns la acest blocaj, fiindcă atunci într-adevăr a avut o propoziţie care poate fi interpretată şi în acest sens. Dar el de la bun început a spus că doreşte să facă anumite chestiuni legate de reformă şi restructurări – că nu toate măsurile luate pot fi considerate reforme în niciun caz, ca să tai posturile nu e nicio reformă, dar în acel proiect sunt multe, multe alte aspecte care înseamnă o administraţie mai bună, descentralizare, putere în plus pentru primari. Deci el a spus că doreşte să facă acest lucru, ceea ce a stabilit în Programul de guvernare şi dacă nu, atunci nu are nici o problemă să se retragă. Asta a fost discuţia de duminică. Astăzi, toată lumea a spus că această coaliţie trebuie să meargă mai departe”.

Liderul UDMR a subliniat că nu se pune problema demisiei premierului

”După două luni de zile, două lunii şi jumătate cât a trecut de la investirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu doreşte aşa ceva. Şi da, avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluţie aplicabilă şi justă”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că este nevoie de o soluţie justă pentru fiecare administraţie în parte, având în vedere că unele sunt cu personalul la minim: ”Cei care au umplut organigrama, la ei lucrurile stau diferit faţă de cei care au stat la minim, că sunt primării şi sunt consilii judeţene unde deja sunt la minim. Acolo nu poţi să tai tot 10% că atunci i-ai pedepsit faţa de cel care a umplut organigrama. Ştim că în acest moment sunt 189.000 de posturi aprobate în Parlament, 190.000, hai să rotunjim, din care sunt ocupate doar 126-127 de mii de posturi”, a mai spus Kelemen Hunor.

Reforma administraţiei publice a provocat un blocaj în coaliţie, partidele nereuşind să ajungă la o înţelegere cu privire la numărul de posturi care ar trebui restructurate.