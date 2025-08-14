Profitul Transelectrica a scăzut cu 3% în primul semestru din 2025

Transelectrica a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 256 milioane lei, în scădere cu 3% față de cel obținut în perioada similară din 2024, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori București.

Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat în sumă de 218 milioane lei, mai mic cu 99 milioane lei față de rezultatul în sumă de 317 milioane lei realizat în S1 2024, în contextul în care veniturile operaționale sunt mai mici cu suma de 54 milioane lei, iar cheltuielile operaționale (inclusiv amortizarea) au crescut cu suma de 45 milioane lei.

‘Scăderea veniturilor operaționale (1.151 milioane lei la 30 iunie 2025 față de 1.205 milioane lei la 30 iunie 2024) a fost influențată în principal de scăderea cu 44 milioane lei a veniturilor din tranzacții CPT, a veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie (-60 milioane lei) și capitalizare CPT (-23 milioane lei). Veniturile din transport și alte venituri din piața de energie au înregistrat o creștere de 73 milioane lei, respectiv de la 1.046 milioane lei în S1 2024 la 1.119 milioane lei în S1 2025 influențată în principal, de creșterea cantității de energie electrică transportată și de tariful aprobat de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), care a condus la o apreciere a veniturilor din tarif reglementat cu 124 milioane lei (+16%) față de aceeași perioadă a anului precedent’, se menționează în raportul transmis BVB.

De asemenea, potrivit sursei citate, creștere au înregistrat și veniturile din alocarea capacității de interconexiune (+49 milioane lei) care în intervalul ianuarie – iunie 2025 au ajuns la 151 milioane lei (de la 102 milioane lei în același interval din anul 2024), creștere influențată de modelul de formare al prețului în funcție de cerere și ofertă din Ungaria și Bulgaria. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Majorarea cu 5% a cheltuielilor operaționale, inclusiv amortizarea (933 milioane lei în S1 2025 față de 888 milioane lei S1 2024) a fost influențată în principal de creșterea cheltuielilor cu mentenanța și reparații RET, a cheltuielilor cu personalul, a amortizării și a cheltuielilor privind operarea sistemului.

‘Modificările introduse prin OUG 32/2024 au condus spre o ieșire treptată din schema de sprijin și o revenire la mecanismele de piață concurențiale. Ca urmare, începând cu 01.01.2025, energia necesară acoperirii CPT a fost achiziționată în proporție de circa 50% prin contracte bilaterale, la un preț mediu mai mare față de perioada similară a anului 2024. Eliminarea mecanismului MACEE, cu preț reglementat, creșterea consumului și temperaturile scăzute din luna februarie, precum și scăderea producției hidroelectrice au condus la creșterea importurilor și la o creștere a prețurilor energiei pe piețele pe termen scurt față de perioada similară a anului 2024. Astfel, prețul mediu al energiei achiziționate de pe piețele pe termen scurt în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost mai ridicat decât prețul la S1 2024’, se mai subliniază în raport.

Pe de altă parte, segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv la 30 iunie 2025 în sumă de 46 milioane lei, comparativ cu S1 2024 (-50 milioane lei), în condițiile în care veniturile/cheltuielile pe piața de echilibrare au fost de aproximativ 2 ori mai mici în S1 2025 față de S1 2024. Pentru activitatea de servicii de sistem/ capacitate de echilibrare, potrivit reglementărilor ANRE surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv, se mai arată în raport.

În primul semestru al anului 2025, s-a înregistrat o scădere în procent de 1% a consumului intern net și o scădere cu 10% a producției nete de energie. În ceea ce privește scăderile de consum din lunile ianuarie (-1,76%), martie (-3,71%), mai (-2,53%) și iunie (-9,52%), acestea au un trend descrescător tot mai pronunțat de la o lună la alta, pe măsură ce crește durata intervalului zilnic al radiației solare cu alte cuvinte, o dată cu creșterea producției de energie la nivelul prosumatorilor, se înregistrează o scădere a consumului măsurat la nivel național.

Pa ansamblul semestrului I din 2025 CPT-ul (consumul propriu tehnologic) în RET (sistemul energetic național) a scăzut cu 6% comparativ cu perioada similară din 2024, în special ca urmare a fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune, în mod deosebit a celor de pe granițele cu Ucraina și Ungaria și a condițiilor meteorologice mai favorabile din lunile ianuarie, februarie, aprilie și iunie, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona.