Richard (Engie România): Schema de plafonare a prețurilor la gaze pentru populație ar trebui prelungită după 1 aprilie 2027

Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale pentru consumatorii casnici ar trebui prelungită și după 1 aprilie 2027, până când condițiile de piață vor permite practicarea unor prețuri adecvate, în contextul volatilității ridicate de pe piețele energetice, a declarat luni directorul general al Engie România, Nicolas Richard, la o conferință privind provocările iernii 2026 – 2027 pentru sistemul energetic național.

‘În ceea ce privește prețurile la gaze pentru consumatorii casnici, eu cred că, din păcate, suntem deja în noiembrie și ar trebui să știm ce se va întâmpla în aprilie. Având în vedere nivelul prețurilor pe care îl vedem astăzi, cred că este mult mai judicios pentru toată lumea să prelungim această schemă până când condițiile de piață vor permite să avem un preț corect’, a menționat Nicolas Richard, la conferința organizată de Focus Energetic.

Începând cu 1 aprilie 2026, pentru consumatorii casnici de gaze naturale se aplică un mecanism tranzitoriu de reglementare a prețurilor, valabil până la 31 martie 2027.

Directorul general al Engie România a atras atenția asupra volatilității ridicate a prețurilor la gaze naturale și energie electrică, pe fondul instabilității geopolitice și al condițiilor meteorologice.

‘Trăim momente în care volatilitatea este extremă, atât din punct de vedere geopolitic, cât și al condițiilor meteorologice. Acest lucru se reflectă în prețuri pe care nu le-am mai văzut de mult timp’, a afirmat reprezentantul Engie România.

Potrivit acestuia, avem în prezent un preț al gazelor naturale pe piața spot care oscilează între 85 și 90 de euro pe megawatt-oră. Totodată, avem un preț al energiei electrice pe piața pentru ziua următoare care depășește 300 de euro pe megawatt-oră. ‘Sunt prețuri care reprezintă un fel de oglindă a instabilității pe care o avem în sistem’, a adăugat el.

În opinia sa, una dintre măsurile necesare pentru stabilizarea pieței este dezvoltarea lichidității, astfel încât furnizorii să poată achiziționa gaze naturale pentru perioade mai îndelungate.

‘Primul lucru este să avem o piață lichidă. Ce înseamnă o piață lichidă? Este o piață pe care pot să cumpăr astăzi gaze naturale pentru anii 2027, 2028 și 2029, astfel încât să le pot oferi clienților un preț pentru o perioadă mai lungă de șase luni sau un an. Trebuie să avem instrumente de piață care să permită această lichiditate’, a explicat Richard.

Directorul general al Engie România a susținut și necesitatea unor măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv prin investiții care să contribuie la reducerea consumului de energie.

În opinia sa, este necesară o politică pentru consumatorii vulnerabili care să fie ‘foarte bine pusă la punct’.

Potrivit acestuia, valoarea facturii depinde de două componente: consumul și prețul. ‘Cred că putem acționa asupra ambelor componente, adică să îi ajutăm pe consumatorii vulnerabili să plătească o parte din factură, dar, mai mult decât atât, ar trebui să ne gândim cum îi putem ajuta, prin echipamente noi sau prin alte forme de sprijin, să consume mai puțin acasă. Altfel, vom fi nevoiți să acordăm în mod repetat acest ajutor’, a precizat Nicolas Richard.

Acesta a subliniat și importanța unei strategii energetice care să valorifice atât resursele de gaze naturale, cât și energia electrică.

România are nevoie de o viziune asupra viitorului sectorului energetic, care să combine utilizarea gazelor naturale cu cea a energiei electrice, fără să excludă vreuna dintre cele două componente, consideră el. ‘Avem rezerve de gaze naturale extrem de importante pentru viitorul țării, atât în zăcămintele de pe uscat, cât și în cele din largul mării. Și, evident, avem și un al treilea tip de gaz, care se numește biometan, pe care astăzi nu îl producem, dar suntem o țară agricolă și am putea produce acest gaz valorificând resurse care în prezent nu sunt deloc folosite’, a adăugat reprezentantul companiei.

Publicația Focus Energetic, în parteneriat cu Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților, organizează luni a 14-a conferință din ciclul celor dedicate pregătirilor de iarnă, având ca temă ‘Provocările iernii 2026 – 2027 pentru sistemul energetic național’.