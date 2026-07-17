Rusia a primit primele livrări de benzină din Kazahstan

Kazahstanul a efectuat în iulie primul transport de benzină către Rusia, furnizând aproximativ 1.000 tone metrice către una dintre regiunile Asiei Centrale, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Rusia se confruntă cu penurie de benzină, deoarece întreruperile în funcționarea rafinăriilor, provocate de atacurile cu drone ucrainene, au afectat aprovizionarea cu combustibil. La sfârșitul lunii iunie, aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei au raportat raționalizarea combustibilului sau întreruperi în aprovizionare, potrivit declarațiilor autorităților locale și relatărilor din mass-media.

Deficitul de combustibili a determinat autoritățile ruse să caute livrări suplimentare de carburanți din Kazahstan și Belarus și să înceapă să importe benzină pe cale maritimă din India.

Începând cu data de 1 aprilie 2026, Rusia a interzis exporturile de benzină, excluzând livrările care se derulează în conformitate cu acordurile interguvernamentale, care includ și unele state din Asia Centrală.