Rusia a declarat luni că a vândut țărilor europene hidrocarburi în valoare de peste 320 de miliarde de dolari începând din 2022, în ciuda sancțiunilor adoptate împotriva sa din cauza conflictului din Ucraina, transmite AFP.

‘Această cifră se ridică, pentru perioada din 2022 până în prezent, la 320,7 miliarde de dolari (aproximativ 286 de miliarde de euro, n.red.). Este vorba despre volumul livrărilor de resurse energetice către țările Uniunii Europene’, a afirmat la televiziune vicepremierul rus responsabil cu energia, Aleksandr Novak.

Potrivit acestuia, țările europene au cumpărat hidrocarburi rusești în valoare de 21,3 miliarde de dolari (aproximativ 19 miliarde de euro) doar în primele nouă luni ale anului 2026.

‘Cu alte cuvinte, în ciuda restricțiilor legate de sancțiuni, continuăm să furnizăm resurse energetice în anumite domenii pentru care au fost acordate derogări’, a adăugat Novak.

Uniunea Europeană a adoptat numeroase sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul ofensivei de mare amploare din Ucraina, însă multe țări, printre care și Franța, continuă să se aprovizioneze de la aceasta cu hidrocarburi, în special cu gaz natural lichefiat (GNL).

Mai multe state, printre care Slovacia și Ungaria, beneficiază, de asemenea, de o scutire pentru a cumpăra petrol rusesc transportat prin conducte.

Acest total nu ia în calcul hidrocarburile rusești care ajung în Europa în mod indirect, după ce au fost procesate în țări terțe precum India și Turcia care și-au majorat masiv achizițiile de țiței rusesc din 2022, la fel ca și China.

Această situație a atras criticile oficialilor americani, inclusiv cele ale președintelui SUA, Donald Trump, care a anunțat vineri un acord privind furnizarea de motorină de către Rusia pe piețe pentru a tempera prețurile care înregistrează o creștere la nivel mondial.

‘Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energia sa, iar media care difuzează știri false nu vor să abordeze acest subiect. Am făcut alegerea corectă pentru poporul american’, a justificat Trump într-un mesaj transmis luni pe rețeaua sa Truth Social, folosind o sumă revizuită de acum în creștere de către Moscova.

Ministrul american al finanțelor, Scott Bessent, a criticat duminică ‘ipocrizia’ europenilor care ‘continuă să îl finanțeze pe Vladimir Putin’ în timp ce ‘susțin că noi nu putem beneficia de o gură de aer în ceea ce privește prețul motorinei’.

Consilierul lui Vladimir Putin pentru cooperare economică internațională, Kirill Dmitriev, a criticat, de asemenea, luni, pe X, ‘ipocrizia incredibilă a birocraților din UE’.

Întrebat despre acordul privind motorina, Novak a estimat că Rusia, care este unul dintre principalii producători mondiali de hidrocarburi, ‘va putea atinge un volum de 3 până la 3,5 milioane de tone pe lună de livrări pe piețele mondiale, așa cum era cazul înainte de criză’.