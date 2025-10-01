Stellantis va opri temporar producția la fabrica din Mulhouse, din cauza cererii slabe din Europa

Stellantis va opri temporar producția la fabrica sa din Mulhouse, Franța, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, au anunțat marți sindicatul și grupul auto franco-italian, transmite Reuters.

La uzină, unde sunt produse două modele Peugeot: 308 și 408, precum și modelul DS7, lucrează aproximativ 2.000 de persoane.

Al patrulea mare producător auto din lume a precizat că decizia a fost luată pentru a ajusta ritmul producției la piața europeană ‘care se confruntă cu dificultăți’ și pentru a gestiona stocurile cât mai eficient posibil, înainte de finalul anului.

Anterior, Stellantis informase că va opri temporar producția timp de trei săptămâni la fabricile sale din Poissy, Franța, și Pomigliano, Italia, din cauza cererii slabe din Europa.

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în august vânzările Stellantis s-au redresat în Europa, înregistrând prima creștere din februarie 2024, pe fondul majorării pieței în ansamblu, stimulată de expansiunea vânzărilor de mașini hibride plug-in și vehicule pe baterii.

Industria auto europeană se confruntă cu dificultăți, inclusiv taxele vamale americane, concurența din China și noile reglementări de mediu mai stricte.

Luna trecută, înmatriculările grupurilor Renault și Volkswagen au urcat cu 8,1% și, respectiv, cu 6,3%. Stellantis a raportat un avans de 2,2%, prima creștere începând din februarie 2024.