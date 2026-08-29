SUA: Președintele Donald Trump anunță un acord important cu Venezuela în sectorul petrolier

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmit AFP și Reuters.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă s-a referit la ”cel mai mare acord petrolier din istoria mondială”, precizând că documentul a fost încheiat ”în strânsă colaborare cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez și implică un parteneriat cu operatori privați”.

Potrivit lui Donald Trump, această ”tranzacție istorică” între SUA și Venezuela va permite ”reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani”.

Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul ”nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani”.

Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

”Pentru poporul venezuelean, acest acord va atrage investiții private de aproape 100 de miliarde de dolari, va susține mii de locuri de muncă bine remunerate și va favoriza reconstrucția economiei venezuelene”, a scris Rubio pe platforma X.

Venezuela deține rezerve de petrol de peste 303 miliarde de barili, dar producția sa rămâne limitată.

În paralel, stocurile strategice americane de petrol se află în prezent la cel mai scăzut nivel începând din noiembrie 1982, potrivit Agenției americane de informații privind energia (USEIA).