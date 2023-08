Topul celor mai mari angajatori din România și domeniile în care activează

Nu sunt nici cele mai mari, nici cele mai profitabile companii, însă impactul pe care îl au în economie este unul uriaș. Asta pentru că, în mod sigur, unul dintre cele mai importante roluri pe care îl are o companie într-o societate ține de numărul de angajați al căror trai depinde de activitatea companiei. Astfel, în cele ce urmează, vă propunem o radiografie a celor mai mari mari angajatori din România și a domeniilor în care aceste companii își desfășoară activitatea.

Cele mai mari 100 de companii în funcție de numărul de angajați aveau la finalul anului 2022 nu mai puțin de 521.994 de salariați, adică aproximativ 10% din numărul total al persoanelor angajate din România. Primul element care îți atrage atenția atunci când vine vorba despre cei mai mari angajatori din țara noastră este faptul că, cel puțin, la vârful acestui clasament se află, preponderent, companii de stat. Astfel, compania cu cei mai mulți angajați din România, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru Income Magazine, este Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, care avea la finalul anului trecut nu mai puțin de 24.455 de angajați. Nu întâmplător la începutul acestui material am precizat faptul că cei mai mari angajatori nu sunt nici cei mai mari în materie de afaceri și nici cei mai profitabili. De exemplu, în cazul CFR, vorbim despre o companie care pentru 2023 estimează o pierdere de un miliard de lei, la o cifra de afaceri de 1,15 miliarde de lei și care, în ciuda pierderilor, se află în acest paradox de a fi cel mai mare angajator din țara noastră. Cazul CFR nu este nici măcar unul singular, pentru că al doilea mare angajator de la noi din țară este tot o companie de stat și tot una care, deși anul trecut nu a fost pe pierdere, s-a luptat în anii trecuți cu pierderi succesive, zbătându-se să ajungă, într-un final, într-o zonă cât de cât sustenabilă din punct de vedere al businessului. Este vorba despre Poșta Română, care avea la finalul anului trecut nu mai puțin de 22.338 de angajați, conform datelor de la ONRC. Al treilea mare angajator din România este regia care administrează fondul forestier al țării noastre. Romsilva are peste 14.000 de angajați, însă cifrele companiei arată o activitate profitabilă.

Cel mai mare angajator privat din România, dar și cel mai mare angajator cu capital străin, care este pe locul al patrulea în clasamentul companiilor cu cei mai mulți angajați, este un retailer. Kaufland avea la finalul anului trecut 13.827 de angajați, fiind urmat, la foarte mică distanță, de Profi, un alt retailer alimentar, care avea 13.717 angajați. O surpriză în topul companiilor cu cei mai mulți angajați este lanțul de magazine Dedeman, deținut de frații Pavăl, care are un număr total de 12.245 de angajați, fiind totodată și una dintre cele mai profitabile companii din România, cu un rezultat net pentru anul trecut de 1,7 miliarde de lei. Conform datelor de la ONRC, Dedeman are mai mulți angajați chiar și decât Automobile Dacia, următoarea companie din clasament, care avea la sfârșitul anului trecut 12.195 de angajați, fiind cel mai important producător de autovehicule din țara noastră. Compania de la Mioveni este urmată în topul angajatorilor de o altă companie de stat: CFR Călători are peste 11.000 de angajați, în condițiile în care pierderile operatorului feroviar se adâncesc de la an la an. Cel mai mare angajator din energie este o altă companie deținută de statul român. Este vorba despre Complexul Energetic Oltenia, care avea la sfârșitul anului 2022 peste 10.000 de angajați. În final, pe locul 10 în clasamentul angajatorilor avem lanțul de magazine Mega Image care, de asemenea, numără peste 10.000 de angajați în țara noastră.

Domeniile cu cei mai mulți angajați

Trăgând linie după primii 10 angajatori, avem câteva concluzii interesante. Prima ar fi că aceste companii strâng un total de peste 145.000 de angajați, adică aproape 30% din numărul total de salariați ai întregului clasament. O altă concluzie interesantă este că din zece companii aflate la vârful clasamentului, cinci sunt companii de stat care au împreună peste 82.000 de angajați. Observăm, de asemenea, că deși domeniul energiei a fost cel care a dezvoltat cele mai mari cifre de afaceri în 2022, este destul de slab reprezentant în materie de număr al angajaților. În schimb, retailul, mai ales cel alimentar, reușește să strângă un număr semnificativ de angajați, fapt care se observă și în restul clasamentului întrucât sunt prezenți aproape toate lanțurile de magazine din țara noastră.

Un alt domeniu care adună un număr semnificativ de forță de muncă este cel bancar. În topul celor mai mari angajatori din România se regăsesc principalele grupuri bancare de la noi din țară, în frunte cu Banca Transilvania, cea mai mare dar și cea mai profitabilă bancă de la noi, care avea la finalul anului trecut peste 8.800 de angajați. OMV Petrom, cea mai mare companie din România în materie de cifră de afaceri, este una dintre foarte puținele companii din energie prezente și în clasamentul angajatorilor, în ciuda faptului că, așa cum spuneam, energia a fost domeniul care a generat cele mai mari cifre de afaceri în 2022. Astfel, conform datelor de la ONRC, OMV Petrom are peste 7.300 de angajați, în timp ce Romgaz, compania de stat care produce gaze naturale, are aproximativ 5.200 de angajați.

Companiile care asigură securitatea și paza sunt un alt domeniu care adună un număr de angajați deloc de neglijat, însă există o pondere foarte mare și a companiilor din domeniul producției. De exemplu, producătorul japonez de sisteme de cablaje pentru industria auto Yazaki numără peste 7.200 de angajați, în timp ce Robert Bosch, cu unități de producție la Blaj și la Cluj, are peste 5.200 de angajați, conform datelor de la ONRC. De asemenea, germanii de la Schaeffler, care au o fabrică de rulmenți la Brașov, aveau la finalul anului trecut, peste 5.100 de angajați, în timp ce combinatul Siderurgic Liberty Galaţi, cel mai mare producător integrat de oţel din România, numără aproximativ 5.000 de salariați. Concluzia este că producția industrială este destul de bine reprezentată în clasamentul angajatorilor, reușind să concentreze un număr semnificativ de români care lucrează în domeniul industrial.

În ceea ce privește județele în care sunt concentrate companii cu mulți angajați, pe primul loc este, surprinzător, județul Ilfov, cu peste 368.000 de angajați, în timp ce Capitala se află pe locul al doilea, cu 282.000 de angajați. Un alt pol al marilor angajatori este Timiș, urmat de Cluj și de Argeș, acesta din urmă fiind o zonă cu peste 22.000 de angajați configurată în jurul companiei Automobile Dacia.