Trump dă asigurări că Putin ‘nu va ataca un teritoriu al NATO’

Președintele american Donald Trump a dat asigurări joi că omologul său rus, Vladimir Putin, ‘nu va ataca un teritoriu al NATO’, transmit AFP și Reuters.

‘Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca un teritoriu al NATO’, a spus președintele american într-o discuție cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă.

Declarația intervine după ce Kremlinul a calificat joi drept ‘povești alarmiste’, lipsite de ‘orice legătură cu realitatea’, știrile din presa americană conform cărora directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marți la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat pentru Axios, într-un interviu telefonic, că nu va exista un astfel de atac și că Ratcliffe nu a fost trimis la Moscova pentru a transmite vreun mesaj anume.

‘Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus odată la șase luni sau odată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit’, a spus Trump pentru Axios.