UE și Elveția au extins schimbul automat de informații privind conturile financiare

Comisia Europeană a semnat, luni, un protocol de modificare care consolidează acordul de cooperare fiscală existent cu Elveția, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Modificarea extinde schimbul automat de informații privind conturile financiare între UE și Elveția pentru a include produsele de monedă electronică și monedele digitale, prevăzând în același timp cerințe consolidate privind obligația de diligență și raportarea.

Protocolul de modificare stabilește un nou cadru de cooperare între UE și Elveția în ceea ce privește recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată și angajează părțile să analizeze posibilitatea acordării de asistență reciprocă pentru recuperarea altor creanțe fiscale.

Acest lucru marchează un pas important în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Această actualizare este un pas necesar pentru a asigura alinierea în continuare la Directiva UE privind cooperarea administrativă (DAC) și la standardele OCDE.

Începând din 2015, UE s-a implicat în aceste schimburi, care se bazează pe Standardul comun de raportare al OCDE, promovând în continuare transparența și cooperarea fiscală internațională. Actualizările recente ale acestui standard au necesitat noi modificări, care au primit aprobarea unanimă a Consiliului. În plus, astfel cum a solicitat Consiliul, acordul existent a fost consolidat și mai mult prin includerea unor dispoziții privind recuperarea taxei solicitate.

Protocoale de modificare similare cu Andorra, Liechtenstein, Monaco și San Marino au fost semnate săptămâna trecută. Adoptarea celor cinci protocoale consolidează poziția de lider a UE în ceea ce privește asigurarea unor practici fiscale echitabile și transparente la nivel mondial.