Uniunea Europeană și Elveția au semnat o serie de acorduri menite să consolideze legăturile bilaterale

Uniunea Europeană și Elveția au semnat luni, la Bruxelles, o serie de acorduri, unele dintre ele la capătul unor negocieri îndelungate, ce ar urma să le permită consolidarea cooperării bilaterale și extinderea acesteia la noi domenii, relatează AFP.

Nu mai puțin de 18 texte au fost parafate de președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după negocieri îndelungate ce au început în 2014, dar care au fost întrerupte în 2021 și ulterior relansate, acum doi ani.

”Aceste acorduri constituie din punctul de vedere al Consiliului Federal (guvernul) un ansamblu echilibrat, pragmatic și reciproc avantajos, motor al prosperității, creării de locuri de muncă și stabilității. De ele profită cetățenii, economiile și societățile noastre în ansamblul lor”, a estimat președintele elvețian, în timp ce Ursula von der Leyen a salutat o ”veste foarte bună” pentru cetățenii europeni și elvețieni.

Acordurile semnate luni se referă în special la libera circulație a persoanelor, la comerț și la transporturi.

Elveția s-a angajat, între altele, să le perceapă studenților proveniți din UE aceleași taxe de școlarizare precum studenților locali în majoritatea universităților publice elvețiene și să contribuie cu 375 de milioane de euro la Fondul de coeziune socială al UE.

De asemenea, acordurile instaurează o ”zonă comună a securității alimentare”, prin armonizarea regulilor în domeniu, și vor permite Elveției să participe la piața internă europeană a energiei electrice.

Totuși, singurul semn de întrebare rămas se referă la procesul de ratificare, cu o incertitudine notabilă cu privire la procedura urmată de partea elvețiană. Guvernul federal elvețian va trebui să convingă parlamentul și mai ales pe cetățenii elvețieni, care vor avea ultimul cuvânt în cadrul unui referendum așteptat în 2027.

Până atunci însă, elvețienii vor trebui să se pronunțe, în luna iunie, într-un referendum vizând limitarea imigrației, ceea ce ar putea complica punerea în practică a acordurilor încheiate luni.