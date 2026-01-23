7 din 10 români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.
Șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.
Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 20%, din 2013
China va stabili probabil un obiectiv de creștere a economiei de 4,5% – 5% în 2026
Cheltuielile cu protecția mediului, în România, au reprezentat 2,4% din PIB, în 2023
Proiect: Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor și echipamentelor locuințele noi
Elon Musk promite reţea extinsă de robotaxiuri Tesla în SUA, până la finalul anului 2026
AI-ul lui Elon Musk a generat milioane de imagini cu tentă sexuală
Conferința națională RO 3.0 “Energie și sustenabilitate. Consolidare și durabilitate 2026”
Ciprian Ciucu: „Avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei. Sunt mulţi români care au mai mulţi bani în conturi decât are primăria”
Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR
Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, sunt optimist că va continua
Putin afirmă că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele ruseşti
TikTok evita interzicerea în SUA
Freelancerii aleg e-Factura: beneficii și cum te ajută să rămâi în conformitate cu legislația
Bolojan: Pachetul de reformă în administrație corectează dezechilibrele și face administrația mai eficientă
SUA: Prețurile au crescut în noiembrie, americanii continuând să cheltuie
Producția de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut
Ivan: Dublarea resurselor de energie este, în acest moment, singura cale de a crește oferta și de a reduce prețurile la energie
ANPC: În sezonul de iarnă, informarea înseamnă siguranță
Bulgaria: Piața locuințelor se stabilizează în 2026
Creșterea cotației aurului majorează rezervele Rusiei de aur și valută la 769,1 miliarde de dolari
Economia SUA, cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani