Analize

7 din 10 români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Posted on
romania uniunea europeana ue

Șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.

