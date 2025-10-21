Acţiunile Apple ating un nou maxim istoric

Valoarea acţiunilor Apple a ajuns la o nouă valoare record, după primele semne privind vânzările seriei de smartphone-uri iPhone 17.

Acţiunile Apple au încheiat ziua de luni cu o valoare de 262,24 dolari, câştigând aproape 10 dolari într-o singură zi.

Aceasta reprezintă un nou maxim istoric pentru acţiunile Apple, după precedentul record de 259,02 dolari atins la încheierea zilei de 26 decembrie 2024.

Principalul factor al acestei creşteri este semnalul pozitiv dat de primele estimări privind vânzările noii serii de smartphone-uri iPhone 17, cred analiştii.

Analiştii cred că veniturile generate de iPhone vor creşte anul acesta cu 4%, urmând să ajungă la 209,3 miliarde de dolari. Anul viitor, creşterea este aşteptată a fi de 5%, pentru a ajunge la 218,9 miliarde de dolari.

Asta după doi ani în care veniturile aduse de smartphone-urile companiei au fost pe zero anul trecut, respectiv în scădere cu două procente acum doi ani.

Seria iPhone 17 a adus upgrade-uri semnificative în comparaţie cu alţi ani, ceea ce pare să fi convins mai mulţi utilizatori să facă upgrade.

Dacă acţiunile Apple vor mai urca pâna la 268,26 dolari, valorea companiei va ajunge la 4 trilioane de dolari.