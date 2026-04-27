Apa Nova București, investiții în valoare de peste 49 de milioane de euro în 2026

Programul de investiții al Apa Nova București pentru 2026 depășește 49 de milioane de euro, fondurile fiind direcționate către modernizarea rețelelor – în coordonare cu programele majore de investiții derulate de Primăria Municipiului București, dar și către digitalizarea serviciilor și creșterea eficienței energetice, conform unui comunicat de presă.

Din totalul investițiilor, 30,6 milioane de euro sunt alocați proiectelor incluse în Noul Program Investițional Obligatoriu (NPIO), derulat până în 2031, în valoare totală de 230,9 milioane de euro, care vizează extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

Compania menționează că aceste investiții sunt esențiale pentru funcționarea unei metropole aflate într-o dezvoltare urbană accelerată, Bucureștiul având în prezent peste 4.900 km de rețele de apă și canalizare.

‘Continuăm modernizarea infrastructurii de apă și canalizare într-un ritm susținut. Investițiile din 2026 sunt orientate către creșterea performanței sistemului și adaptarea serviciilor la nevoile unui oraș aflat într-o transformare permanentă. În cei peste 25 de ani de concesiune, investițiile realizate au transformat sistemul de apă și canalizare al Capitalei într-o infrastructură modernă și digitalizată, aliniată standardelor europene’, a declarat Mădălin Mihailovici, director general Apa Nova București.

Printre principalele proiecte planificate pentru 2026 se numără lucrările la colectorul A1 din zona Tineretului – Văcărești, care vizează extinderea canalizării pluviale și realizarea sistemului de descărcare în albia amenajată a râului Dâmbovița, precum și extinderea rețelelor de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială în Zona Lunci – etapa a II-a. Compania continuă totodată lucrările realizate în coordonare cu alte proiecte majore de infrastructură ale Primăriei Municipiului București, precum cele care se execută pe amplasamentele liniilor de tramvai STB, proiecte care se ridică la peste 12 milioane de euro, din suma totală de 30,6 milioane de euro alocate prin NPIO.

În paralel, aproximativ 2,5 milioane de euro vor fi alocate pentru lucrări de înlocuire și reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare, precum și pentru modernizarea construcțiilor și instalațiilor hidrotehnice. Alte 2,1 milioane de euro sunt prevăzute pentru proiecte de extindere a rețelelor de apă și canalizare în afara programelor incluse în NPIO.

Planul investițional pentru 2026 include și proiecte de digitalizare și creștere a eficienței energetice a infrastructurii operaționale. Aproximativ 3,9 milioane de euro vor fi alocați pentru integrarea unor echipamente și tehnologii de ultimă generație în stațiile de producție a apei potabile, stațiile de pompare și în cadrul Stației de Epurare Glina, unde sunt prevăzute instalarea de panouri fotovoltaice, a unui rezervor de biogaz și modernizarea echipamentelor tehnologice. În același timp, sistemele de contorizare inteligentă și telecitire vor continua să fie extinse, investițiile pentru această componentă ridicându-se la 1,7 milioane de euro. Bugete suplimentare vor fi alocate și pentru retehnologizare, echipamente și utilaje de ultimă generație.

Totodată, Apa Nova estimează finalizarea, în acest an, a microhidrocentralei de la Stația de tratare a apei potabile Crivina, care va genera aproximativ 5.813 MWh anual. În paralel, compania implementează un proiect de stocare a energiei produse din surse fotovoltaice la Stațiile de Pompare Nord și Sud, cu un buget de 1,5 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, în cei peste 25 de ani de activitate ai companiei în România, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale din domeniu. Cu investiții totale de 795 milioane de euro realizate până la finalul anului 2025, compania continuă proiectele dedicate extinderii și modernizării infrastructurii. În prezent, randamentul rețelei de apă este de aproximativ 80% – în linie cu cel din alte capitale europene, față de aproximativ 50% în anii 2000.

Apa Nova face parte din Veolia, un grup internațional cu peste 170 de ani de experiență în administrarea rețelelor urbane de apă și canalizare.