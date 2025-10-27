Aplicația de mesagerie MAX, alternativa rusească la WhatsApp, a depășit 50 de milioane de utilizatori

Numărul utilizatorilor aplicației de mesagerie MAX, o alternativă rusească la WhatsApp, a depășit luni pragul de 50 de milioane, a anunțat biroul de presă al platformei digitale, transmite EFE.

‘MAX a ajuns la 50 de milioane de utilizatori. În octombrie, sistemul a ajuns la o medie zilnică de 19 milioane de persoane. Cifra record a fost atinsă pe 22 octombrie, cu o acoperire zilnică de peste 22,5 milioane de utilizatori’, se arată în comunicatul companiei.

De asemenea, de la lansarea platformei MAX, utilizatorii au trimis 3,7 miliarde de mesaje, au efectuat 842 de milioane de apeluri, au înregistrat peste 25 de milioane de mesaje video circulare și au creat peste 13.000 de canale.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat dezvoltarea unei aplicații naționale de mesagerie care va reuni mai multe servicii, inclusiv cele ale administrației publice, având chiar și capacitatea de a funcționa ca document de identitate. Rețeaua socială rusă VK (Facebook-ul rusesc) a fost ales ca dezvoltator în acest scop.

MAX a fost promovat ca un sistem mai sigur decât rivalele săi Telegram și WhatsApp, despre care se presupune că sunt adesea folosite de escroci, fapt care a servit drept pretext autorităților ruse pentru a limita apelurile către aceste aplicații.

Experții susțin că obiectivul Kremlinului este acela de a controla în continuare canalele de comunicare ale cetățenilor săi pentru a consolida cenzura, după ce Putin a cerut ‘strangularea’ companiilor de tehnologie occidentale.

Aceasta nu este prima propunere tehnologică pe care Rusia a prezentat-o ca alternativă la platformele occidentale prin copii de calitate inferioară. Acesta a fost cazul cu Rutube, versiunea locală a YouTube, care s-a încheiat cu un eșec complet.