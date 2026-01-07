Arabia Saudită deschide piaţa financiară tuturor investitorilor străini, începând din februarie

Arabia Saudită va deschide, de la 1 februarie, piaţa sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunţat marţi autoritatea de reglementare a pieţei de capital din regat, într-un nou pas menit să atragă mai mult capital internaţional şi să crească lichiditatea bursieră, relatează Reuters.

Potrivit unui comunicat al Capital Markets Authority (CMA), modificările aprobate elimină conceptul de ”investitor străin calificat”, regulă care permitea anterior accesul direct pe piaţa saudită doar investitorilor instituţionali internaţionali cu prezenţă constantă şi îndeplinirea unor criterii stricte.

Noile reguli vor permite investitorilor din întreaga lume să investească direct pe piaţa de capital a Arabiei Saudite. Autoritatea a precizat că măsura ar urma să susţină intrările de capital şi să îmbunătăţească lichiditatea pieţei.

Decizia vine în contextul în care Arabia Saudită se află la mai mult de jumătatea drumului în implementarea unui amplu program de diversificare economică, menit să reducă dependenţa ţării de veniturile din petrol. În acest sens, autorităţile au încercat să atragă investitori străini inclusiv prin lansarea de fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) în parteneriat cu pieţe asiatice, precum Japonia şi Hong Kong.

Anul trecut, reglementatorii au permis, de asemenea, investitorilor străini să cumpere acţiuni ale companiilor listate care deţin proprietăţi imobiliare în Mecca şi Medina, fără a modifica însă restricţiile privind deţinerea directă de terenuri în aceste oraşe sfinte.

Analiştii de la JPMorgan au apreciat că impactul imediat al măsurii ar putea fi limitat, întrucât ”aproape toţi” investitorii instituţionali importanţi aveau deja acces pe piaţa saudită. Potrivit băncii, schimbarea cu adevărat aşteptată de investitori rămâne relaxarea plafonului de 49% privind deţinerea străină în companiile listate, măsură care ar putea avea un efect mai semnificativ asupra pieţei, dar care nu este anticipată înainte de a doua jumătate a anului.

Bursa saudită a reacţionat puternic în septembrie, după informaţii potrivit cărora CMA ar putea relaxa acest plafon, însă indicele de referinţă al pieţei, TASI, a scăzut cu 12,8% anul trecut şi este în scădere cu 1,9% de la începutul acestui an, potrivit datelor LSEG.