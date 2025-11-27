Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, în cadrul unui contract de 4,7 miliarde de dolari

Grupul american Boeing a anunțat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienți internaționali, inclusiv 96 de aparate pentru Forțele Armate Poloneze, în cadrul unui contract în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, acordat de Armata SUA, transmite Reuters.

Livrările ar urma să înceapă în 2028, a informat Boeing. Comanda Poloniei reprezintă cel mai mare număr de elicoptere Apache comandate în afara Statelor Unite din istoria programului.

Ministerul Apărării Naționale din Polonia, care în prezent are închiriate opt elicoptere Apache de la Armata SUA, antrenează deja piloți și personal de mentenanță pentru elicopterul de atac, a precizat Boeing.

Peste 1.300 de elicoptere Apache sunt operaționale în prezent la nivel global, potrivit producătorului american.

Marți, Pentagonul a informat că Boeing a câștigat două contracte în valoare de peste 7 miliarde de dolari, inclusiv contractul Apache de 4,7 miliarde de dolari și un alt contract, în valoare de 2,4 miliarde de dolari, cu Forțele Aeriene.

În ultimele luni, Boeing a livrat elicoptere Apache mai multor clienți internaționali, inclusiv Australiei, Indiei și Marocului.