Bolojan: Sumele care sunt stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistrați sunt imorale

Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat, luni, că sumele stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistrați sunt imorale, în contextul economic actual al României.

‘Din punctul meu de vedere, procesele și sumele care sunt stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistrați le consider imorale, atât pentru că au fost mii de procese în acești ani, dar și comparativ cu ponderea acestora în bugetul României și cu situația reală a României, dacă ne raportăm la toate celelalte categorii’, a afirmat el, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Bolojan a subliniat importanța unei legi a salarizării, adăugând că Guvernul nu va putea plăti ‘de pe o zi pe alta’ astfel de sume.

România are ‘probleme structurale’, iar acestea vor constitui ‘provocări’ pentru viitoarelor guverne, a adăugat el.

‘Avem sentințele care au fost învestite cu titluri executorii în urma proceselor generate de magistrații din România și, așa cum știți, avem o sentință care obligă Guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei și mai sunt și alte sentințe care au fost obținute în urma miilor de procese care au fost generate în toți acești ani. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese, ceea ce ar fi însemnat adoptarea legii salarizării unitare, nu vom rezolva această problemă și, indiferent ce va face viitorul Guvern, va fi, practic, în imposibilitatea de a plăti astfel de sume de pe o zi pe alta’, a declarat Ilie Bolojan.