CE alocă 1,4 miliarde euro pentru a stimula inovarea în domeniul tehnologiei profunde în Europa

Comisia Europeană a adoptat joi programul de lucru al Consiliului European pentru Inovare (CEI), alocând 1,4 miliarde euro pentru a sprijini cei mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiei profunde din Europa, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Noul program se axează pe nevoile cele mai stringente ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și acces mai ușor la clienți și parteneri din întreaga Europă și din afara acesteia.

Pe baza acestui sprijin, Comisia se pregătește, de asemenea, să lanseze Fondul Scaleup Europe, o inițiativă bazată pe piață, gestionată privat și cofinanțată în cadrul Fondului CEI. Creat în parteneriat cu investitori privați, fondul va acoperi deficitul de investiții cu care se confruntă întreprinderile în curs de extindere din domeniul tehnologiei profunde din Europa și va furniza capitalul de creștere în stadiu avansat necesar pentru a le ajuta să se extindă la nivel internațional, rămânând în același timp ancorate în Europa. Împreună, programul de lucru al CEI pentru 2026 și noul fond formează un cadru european mai puternic pentru transformarea cercetării de nivel mondial în întreprinderi competitive la nivel mondial.

Noul program introduce îmbunătățiri-cheie, inclusiv un proces de depunere a cererilor mai simplu și mai rapid pentru Acceleratorul CEI și lansarea unor provocări-pilot în materie de inovare avansată, inspirate de abordarea Agenției SUA pentru Programul de Cercetare Avansată (ARPA), precizează Executivul comunitar.

Comitetul CEI a jucat un rol consultativ important în conturarea programului de lucru pentru 2026, oferind orientări strategice și propunând îmbunătățiri pentru ca sprijinul CEI să fie mai rapid, mai bine direcționat și mai bine aliniat la nevoile inovatorilor.

Potrivit sursei citate, printre principalele puncte de interes se numără pilotarea provocărilor în materie de inovare avansată ale CEI, care să facă legătura cu următorul program Orizont Europa. Programul de lucru al CEI pentru 2026 va testa o nouă abordare de finanțare îndrăzneață, bazată pe provocări, inspirată de modelul ARPA din SUA. Aceste provocări în materie de inovare avansată vor sprijini proiecte cu risc ridicat și cu recompense ridicate în domenii în care Europa este lider în cercetare, dar adesea întârzie să transforme ideile în produse și întreprinderi din lumea reală.

Pe baza experienței managerilor de programe ai CEI, aceste provocări vor introduce o abordare de finanțare etapizată, cu o primă etapă pentru a sprijini o serie de proiecte care oferă diferite soluții la provocare, urmată de o a doua etapă cu o finanțare mai substanțială pentru a sprijini cele mai promițătoare soluții pentru testarea prototipurilor și a utilizatorilor. Administratorii programelor CEI vor supraveghea procesul și vor aduce potențiali utilizatori, inclusiv cumpărători publici și privați.

De asemenea, Executivul comunitar are în vedere un proces de depunere a cererilor mai rapid, mai simplu și mai robust pentru Acceleratorul CEI. Acceleratorul CEI, programul emblematic al UE care combină sprijinul sub formă de granturi pentru investiții și serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderilor pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu cel mai mare potențial din Europa.

Din 2021, peste 15 000 de întreprinderi și-au depus candidatura. Începând din 2026, procesul de depunere a cererilor va fi mai simplu, formularele complete de propuneri fiind tăiate de la 50 la 20 de pagini; mai rapid, cu evaluări o dată la două luni în loc de o dată la șase luni) și mai robust, cu o evaluare mai aprofundată a tehnologiei care anticipează diligența necesară pentru investiții.

Programul de lucru pentru 2026 sprijină punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul Strategiei privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora. Aceasta include Rețeaua corporativă europeană, pe baza zilelor corporative reușite ale CEI și a serviciilor consolidate pentru a sprijini accesul la piețele și partenerii internaționali, precum și un indice de gen pentru a urmări participarea femeilor la ecosistemul de inovare, se mai menționează în comunicat.

Aceasta introduce, de asemenea, provocări specifice care completează cererile deschise, inclusiv în ceea ce privește materiile prime critice, fuziunea nucleară, IA, adaptarea la schimbările climatice. Cererea de propuneri din cadrul platformei ‘Tehnologii strategice pentru Europa’ (STEP), lansată în 2025 pentru a oferi investiții mai mari (până la 30 de milioane EUR), va continua în urma cererii ridicate din 2025.