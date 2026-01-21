China a anunțat un pachet de măsuri pentru a relansa investițiile și a stimula consumul

Ministerul de Finanțe chinez a anunțat marți un pachet de măsuri pentru a stimula investițiile și consumul, inclusiv un program de garanții de credit în valoare de aproximativ 71,75 miliarde de dolari, după ce au fost date publicității cifrele oficiale ce indică probleme în aceste două domenii, transmite EFE.

Într-un anunț publicat pe site-ul său web, instituția explică faptul că programul menționat de garanții va avea o durată de doi ani și că scopul său va fi sprijinirea investițiilor private realizate de IMM-uri, cărora le va oferi nu doar împrumuturi pe termen mediu și lung, ci și pentru activități curente, precum extinderi sau renovări de fabrici și unități, sau capital circulant.

Totodată, pachetul include noi subvenții la dobânzile creditelor pentru IMM-uri axate pe lanțurile de aprovizionare sau pe servicii pentru producători sau prelungirea și extinderea politicilor în această privință pentru companiile din sectorul serviciilor și pentru creditele de consum personal până la sfârșitul acestui an.

Deși PIB-ul Chinei a atins ținta oficială, crescând din nou cu 5% în 2025, autoritățile chineze au recunoscut că aportul exporturilor la creștere a fost de aproape o treime din total, cel mai mare din 1997, și că există încă probleme de rezolvat în ceea ce privește cererea internă.

În plus, alți indicatori, de asemenea dați publicității luni, au arătat că investițiile în active fixe s-au contractat pentru prima dată din 1989 și nu doar din cauza efectului crizei prelungite din sectorul imobiliar, ci și ca urmare a scăderii cheltuielilor pentru infrastructură și a încetinirii cheltuielilor destinate industriei manufacturiere.

Săptămâna trecută, premierul Li Qiang a prezidat o ședință a executivului în care consumul de servicii, care conduce creșterea înaintea consumului de bunuri, a fost propus ca prioritate politică, deși analiștii au subliniat că măsurile care se întrevăd implică sprijinirea din nou a ofertei.

Șeful executivului chinez a anunțat, de asemenea, lansarea de documente axate pe stimularea consumului și creșterea veniturilor în cadrul noului plan cincinal (2026-2030), ceea ce, conform firmei de consultanță Trivium China, ar fi prima ocazie în care autoritățile publică planuri oficiale referitoare la aceste aspecte.

‘Acesta este un semn al schimbării către o strategie care pune consumul în centru’, notează firma, care, totuși, precizează că autoritățile nu au oferit încă un angajament politic ferm sau resurse fiscale ‘considerabile’ pentru atingerea acestor obiective și că consumul de servicii ar continua să crească chiar și fără sprijin politic pe măsură ce economia continuă să se ‘maturizeze’.