China ia ‘măsuri disciplinare’ împotriva rețelelor sociale

Autoritățile chineze au anunțat sâmbătă ‘măsuri disciplinare și punitive’ împotriva rețelelor sociale locale Weibo – similară cu X – și Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete și conținuturi ‘indezirabile’, informează AFP.

Măsurile constau în ‘convocări la discuții, ordine de corectare a lipsurilor într-un termen impus, avertismente, precum și sancțiuni stricte împotriva responsabililor, a precizat Administrația Spațiului Cibernetic din China, autoritatea națională pentru reglementarea internetului.

Săptămâna trecută, sancțiuni similare au vizat aplicația RedNote, cunoscută ca Instagram chinezesc, numită și Xiaohongshu.

Rețelele sociale din China au obligația de a controla strict conținutul considerat subversiv, vulgar, pornografic și în general nociv, angajând în acest scop echipe de moderatori. În comunicate diferite, dar practic identice, autoritatea pentru internet a acuzat Weibo și Kuaishou că ‘nu și-au îndeplinit principala responsabilitate’ în domeniu.

Clasamentul celor mai populare căutări în aceste rețele promovează temele cele mai vizibile, iar conform algoritmilor ‘conținutul indezirabil’ apare în poziții de top.

Weibo, o platformă de micro-bloguri unde utilizatorii pot publica texte și fotografii, are în general un conținut legat de actualități și a raportat în martie 591 de utilizatori activi.

Kuaishou difuzează videoclipuri scurte și avea la începutul anului peste 730 de milioane de utilizatori activi.

RedNote, cu conținut în general apolitic pe teme de gătit, sport, modă, călătorii sau vedete, are 350 de milioane de utilizatori.

În China, unde știrile sunt cenzurate strict, aceste platforme sociale abundă în informații și bârfe despre vedete de cinema sau din muzică.