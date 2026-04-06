Chirițioiu: Monitorizăm piața pentru ca unele companii să nu majoreze prețurile artificial, în acest context economic internațional dificil

Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial, avertizează președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

În acest context, autoritatea de concurență atrage atenția că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preț ce ar trebui practicat pot intra sub incidența prevederilor Legii Concurenței.

‘Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurență naționale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii’, a subliniat Bogdan Chirițoiu, într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

Autoritatea avertizează și asupra faptului că o asociație poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurență atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influențează comportamentul companiilor, afectând concurența dintre ele.

Astfel, Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislația concurenței și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu.

Consumatorii pot utiliza aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de principalii retaileri.

Aplicația este valabilă atât sub formă de aplicație web, cât și ca aplicație mobilă (IOS și Android), ce poate fi descărcată din App Store și Google Play, și afișează prețurile alimentelor din marile lanțuri comerciale, oferind multiple facilități de căutare, sortare și filtrare a datelor.