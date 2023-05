Companiile agricole culeg finanțare frumoasă la Bursa de Valori București

Sectorul agricol este unul foarte important pentru economie și societate, considerat critic atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la cel al României. Nici contribuția la PIB nu este de neglijat, la fel ca numărul de persoane angajate în agricultură, care se ridică la circa 10 milioane de persoane la nivelul UE, adică aproape 5% din total. În România, agricultura este chiar mai importantă având în vedere populația rurală de circa 9 milioane de persoane, conform datelor INS. De altfel, țara noastră este și unul dintre producătorii agricoli semnificativi din UE, având a șasea cea mai mare suprafață cultivată, de aproximativ 10 milioane hectare. În ultimii zece ani, calitatea producției agricole autohtone s-a îmbunătățit constant ca urmare a investițiilor realizate, dar rămâne în continuare dependentă de vreme în multe regiuni. Seceta de anul trecut a lovit mulți fermieri, care au reușit să supraviețuiască doar cu ajutorul subvențiilor.

De altfel, problemele de anul trecut, adică scumpirea inputurilor și a motorinei, la care s-au adăugat războiul din Ucraina, au pus la încercare fermierii. Importul cerealelor din Ucraina a dus la scăderea prețului final de vânzare și mulți fermieri locali au vândut în pierdere sau au rămas cu grânele în silozuri. Sectorul agricol rămâne însă foarte important pentru economie, iar apariția unor companii importante pe Bursa de Valori București (BVB) permite investitorilor să obțină participații la aceste societăți.

Companiile mari din agribusiness arată bine la BVB

Agroland Business System este o companie cu activitate de comerț cu plante și animale, care gestionează o rețea de aproximativ 250 de magazine la nivel național, dar și unități de producție precum Avicola de la Mihăilești sau fabrica de la Ișalnița. „Anul 2022 a reprezentat un adevărat test de reziliență pentru companii, în special pentru cele care activează în sectorul agroalimentar, care au fost nevoite să gestioneze provocări care s-au suprapus în această perioadă”, spune Horia Cardoș, CEO-ul companiei, care explică dificultățile prin care s-a trecut anul trecut. Compania a reușit să își majoreze cifra de afaceri la nivel de grup cu 30% față de 2021, până la 282,9 milioane lei, dar rezultatul operațional a înregistrat o scădere de 36%, până la 7,7 milioane de lei, iar profitul net pentru anul 2022 a fost de 3,3 milioane de lei, în scădere cu 62%. Agroland Business (simbol BVB: AG) are, în prezent, o capitalizare de aproape 110 milioane lei, după o creștere a cotației de 17% de la începutul anului.

Norofert Group este un producător și distribuitor de îngrășăminte și fertilizatori, care include și o linie de produse pentru agricultura ecologică. Compania a reușit să treacă bine peste problemele de anul trecut și a obținut o cifră de afaceri consolidată de 70,68 milioane lei, în creștere cu 36% față de 2021. Profitul net a crescut chiar mai mult, cu 49%, și s-a situat la 10,56 milioane lei. Norofert a făcut și investiții de 10,8 milioane lei anul trecut. La BVB, la categoria AeRO Premium (simbol: NRF), are o capitalizare de 107 milioane lei, după o evoluție în stagnare anul acesta la cotația de 6,3 lei pe acțiune.

Holde Agri Invest este o companie de exploatare a terenurilor agricole, proprii sau în arendă, cu o suprafață totală cultivată de circa 12.300 de hectare. „Rezultatele financiare bune au avut la bază atât valorificarea recoltei cu o medie de preț per tonă satisfăcătoare, rezultat al strategiei comerciale pe care o folosim și care a reușit să capteze specificul anului, dar și creșterea productivității față de anul precedent, atât la cultura bio cât și la cultura convențională, într-un an net inferior din punct de vedere al condițiilor climatice”, spune Liviu Zăgan, CEO. Compania a obținut venituri de 118 milioane lei anul trecut, în creștere cu 88% față de 2021 și un profit operațional în urcare cu 80%, până la 25,6 milioane lei. Profitul net însă a fost în scădere cu 81%, până la 1,8 milioane lei. Capitalizarea la BVB (simbol HAI) este de 120 milioane lei în prezent, după o scădere a cotației acțiunilor de circa 10% în acest an.

Grup Șerban Holding (simbol: GSH) este un grup de firme cu capital romanesc, înființat în 1994, cu o structură integrată a activității în următoarele domenii: agricultură, comerț cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanțul propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport. Cifra de afaceri consolidată a Grupului a fost anul trecut de 534,2 milioane lei, în creștere cu 14% față de 2021, și un profit net de 33,8 milioane lei, cu 31% mai mare decât anul anterior. Capitalizarea companiei la BVB este de 192 milioane lei în prezent, după o scădere ușoară pe parcursul acestui an, de la 1,647 lei pe acțiune la începutul anului până la 1,58 lei în prezent.

Ofertă publică inițială Agricover Holding

În această perioadă este în desfășurare o ofertă publică inițială a Agricover Holding, un grup înființat în 2000 de către antreprenorul local Jabbar Kanani. În 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional important în companie și deține în prezent 12,727% din capitalul social. De asemenea, în 2019, Adama Agriculture BV a devenit investitor strategic semnificativ în Agricover Distribution SA, deținând 10% din capitalul social al filialei. Grupul are două segmente principale de activitate: distribuția de inputuri agricole, realizată de Agricover Distribution și finanțarea specializată pentru fermieri, asigurată de o instituție financiară nebancară, Agricover Credit IFN SA. Cele două segmente principale generează împreună majoritatea veniturilor și rezultatelor operaționale ale Grupului.

În 2021, Grupul și-a extins portofoliul de servicii prin lansarea unei platforme digitale „one-stop-shop” denumită Crop360, operată de Agricover Technology SRL. Această platformă oferă fermierilor cele mai recente inovații digitale din agricultura globală, precum și integrarea vânzărilor online și a interacțiunilor bancare cu clienții Grupului. Prin Crop360, Grupul oferă o experiență facilă tuturor clienților săi, simplificând procesul de accesare a inputurilor agricole și a resurselor financiare necesare, valorificând în același timp tehnologia pentru a stimula creșterea și sustenabilitatea.

„Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabilă și în concordanță cu ambiția noastra de a defini agricultura de mâine, suntem încântați să anunțăm intenția noastră de a lista Agricover la Bursa de Valori București. Având la bază succesul emisiunii noastre de obligatiuni în valoare de 40 de milioane de euro din anul 2021, obiectivul nostru este să atragem în continuare capital pentru dezvoltare și noi investitori, care să se alăture parcursului nostru către succes”, a declarat Jabbar Kanani, Președintele Consiliului de Administrație al Agricover Holding.

Agricover a raportat o dublare a veniturilor în ultimii doi ani, de la 1,14 miliarde lei în 2020 până la 2,55 miliarde lei în 2022. Profitul net consolidat a crescut cu 7% anul trecut, până la 91,3 milioane lei, însă marja profitului operațional a fost în scădere de la 6,6% în 2020 la 5,2% în 2021 și la 3,6% anul trecut. Oferta companiei cuprinde o majorare de capital prin emiterea a 145,4 milioane acțiuni noi și vânzarea unui pachet de 800,6 milioane de acțiuni existente, adică 42% din acțiunile companiei.

Fondatorul Agricover va vinde un pachet de până la 611,5 milioane acțiuni, circa 32% din numarul total de acțiuni ale companiei. De asemenea, acționarul minoritar strategic EBRD va vinde un pachet de pana la 189,1 milioane acțiuni, aproximativ 10% din Agricover din pachetul de 12,727% deținut în prezent. Oferta de acțiuni se desfășoară în perioada 4 – 16 mai 2023, iar valoarea maximă a ofertei este de 416,6 milioane lei, dntre care 10% este destinată investitorilor de retail și restul investitorilor instituționali.