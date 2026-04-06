Doar 20% dintre români fac cumpărături peste medie de Paște

Doar 2 din 10 români declară că fac mai multe cumpărături de Paște decât în mod obișnuit, în timp ce 68% își stabilesc un buget pentru achizițiile de sezon, iar circa 75% resimt anxietate din cauza grijilor financiare, relevă un studiu al Asociației CFA România, potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare realizat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank.

‘Odată cu apropierea Paștelui, românii pregătesc listele de cumpărături, fie că este vorba despre cadouri pentru cei dragi, produse alimentare sau pentru casă. Tot acum, oamenii ajung și să facă achiziții sub impuls, însă rezistă mai mult în fața acestei tentații comparativ cu sezonul sărbătorilor de iarnă sau cu perioada reducerilor de Black Friday, arată Barometrul Sezoanelor Financiare’, susțin autorii studiului.

Potrivit sursei citate, doar 20% dintre români spun că de Paște sau în vacanțe fac mai multe cumpărături decât de obicei, față de 63%, care au acest comportament în perioada sărbătorilor de iarnă, și 39% – de Black Friday.

‘Dacă 68% dintre români stabilesc un buget clar dedicat cumpărăturilor de sezon, aproape la fel de mulți admit că au depășit în ultimul an suma alocată acestor ocazii, conform rezultatelor Barometrului Sezoanelor Financiare. În același timp, cumpărăturile sub impuls sunt o situație cu care circa un sfert dintre români se confruntă des sau de fiecare dată în perioadele festive’, mai arată datele cercetării.

Astfel, întrebați ce ar vrea să învețe să facă mai bine pentru a se simți independenți financiar, peste jumătate dintre respondenți au spus că și-ar dori să poată recunoaște o reducere reală și să știe cum să evite cumpărăturile spontane.

Un alt studiu recent atrage atenția asupra nivelului de stres financiar pe care îl resimt românii. Conform unui sondaj realizat în luna februarie de Reveal Marketing Research, la solicitarea XTB România, aproximativ 75% dintre români afirmă că se confruntă cu anxietate și simt că starea psihică le este afectată din cauza grijilor referitoare la bani, în timp ce 85% au probleme cu somnul din același motiv.

Principala sursă de stres financiar este creșterea prețurilor, urmată de cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și datorii.

‘Scumpirea produselor esențiale este un factor de stres mai ales pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Femeile, tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și respondenții din categoria 55+ sunt cei mai îngrijorați din cauza cheltuielilor neplanificate. Temerile referitoare la serviciu îi afectează mai ales pe românii din grupa de vârstă 45-55 de ani, iar datoriile sunt o sursă de stres în special pentru persoanele de 35-44 de ani’, se mai precizează în document.

În acest context, fixarea unui set de reguli privind cheltuielile poate fi o soluție eficientă pentru a face față impulsului de a cumpăra mai mult decât este necesar, precum și pentru a evita un factor suplimentar de stres financiar în perioada Paștelui.

Definirea unui buget realist, amânarea achizițiilor tentante care nu apar pe lista de cumpărături, verificarea istoricului prețurilor, monitorizarea în timp real a cheltuielilor și stabilirea unui fond special pentru situații neprevăzute sunt câteva dintre practicile care pot preveni dezechilibrarea bugetului în perioadele de consum intens.

‘Deși mulți români își stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulți ajung să îl depășească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creșterea prețurilor până la așteptările sociale. În cazul Paștelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment’, a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România, citată în comunicat.

Studiul a fost derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025 prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban.

Studiul realizat de Reveal Marketing Research s-a desfășurat în februarie 2026, pe un eșantion de 1.006 respondenți din România, echilibrat din perspectiva genului și distribuit la nivelul principalelor categorii de vârstă.

