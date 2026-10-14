Fabrica de Reciclare Erbașu din Cernica, o nouă etapă în gestionarea deșeurilor din construcții. Cătălin Dumitrașcu: „Economia circulară devine relevantă atunci când există infrastructura necesară”

Lucrările de construcții și demolări lasă în urmă cantități importante de deșeuri, iar gestionarea lor cere infrastructură specializată. Din această nevoie a pornit investiția de aproximativ 86,78 milioane de lei în Fabrica de Reciclare Erbașu din Cernica. Instalația are o capacitate anuală de procesare de circa 450.000 de tone și poate prelua materiale atât din proiectele grupului, cât și de la alte companii. În interviul pentru Income Magazine, Cătălin Dumitrașcu, Director Tehnic Dezvoltare Fabrica de Reciclare Erbașu, arată importanța acestei direcții de dezvoltare și explică modul în care antreprenorii, dezvoltatorii imobiliari și companiile de demolări pot benefica de noile servicii.

Income: Care au fost premisele care au determinat dezvoltarea Fabricii de Reciclare Erbașu?

Investiția, în valoare de aproximativ 86,78 milioane de lei și dezvoltarea Fabricii de Reciclare Erbașu a pornit de la o realitate tot mai evidentă în sectorul construcțiilor, respectiv necesitatea unei infrastructuri specializate pentru gestionarea și valorificarea deșeurilor rezultate din lucrări de construcții, demolări, reabilitări și amenajări, reducerea cantităților eliminate prin depozitare și valorificarea materialelor reciclabile.

Experiența acumulată în cadrul Grupului Erbașu, prin derularea unor proiecte complexe în mai multe domenii ale construcțiilor, a evidențiat atât volumele importante de deșeuri generate în șantiere, cât și nevoia unor soluții care să permită valorificarea, reintroducerea acestora în economia circulară dar reducerea cantităților depozitate contribuind astfel la atingerea obiectivelor și țintelor legislative. Fabrica a fost concepută ca un proiect distinct, cu o funcționare și o capacitate operațională proprii, dezvoltate pe baza acestei experiențe directe din industrie.

Income: Care este profilul operațional al fabricii și ce capacitate anuală de procesare poate asigura în prezent?

Activitatea Fabricii de Reciclare Erbașu implică operarea unei instalații integrate de reciclare a deșeurilor nepericuloase provenite din construcții și demolări, organizate pe fluxuri dsitincte pentru fracția grea și fracția ușoară.

În prezent, Instalația integrată poate asigura o capacitate anuală de procesare de aproximativ 450.000 de tone deșeuri reciclate, din care aproximativ 410.000 de tone pe an sunt destinate fracției grele (beton și asfalt), iar aproximativ 40.000 de tone pe an fracției ușoare (tratarea deșeurilor din polistiren, vată minerală, hârtie, carton, sticlă, lemn, folie PVC, etc.)

Fabrica poate prelua deșeuri și de la companii din afara Grupului Erbașu, inclusiv antreprenori generali, dezvoltatori imobiliari, companii de demolări și alți operatori din sector.

Income: Ce categorii de deșeuri din construcții și demolări pot fi recepționate și care sunt criteriile aplicate în procesul de acceptare a acestora?

Fabrica de Reciclare Erbașu poate recepționa doar deșeuri nepericuloase din construcții și demolări în conformitate cu lista de deșeuri prevăzută în actul de reglementare emis de către autorități pentru instalația integrată de reciclare printre care beton, cărămidă, materiale ceramice, asfalt, materiale plastice, lemn, materiale izolante, metale, pământ și pietre, precum și sticlă plană.

Un criteriu esențial este colectarea separată încă din punctul de generare. Deșeurile trebuie transportate pe tipuri și categorii, astfel încât fracțiile destinate unor procese diferite să nu fie amestecate. De exemplu, transportul de deșeuri fracție grea (beton sau asfalt) nu trebuie să conțină deșeuri specifice fracției ușoare (polistiren, hârtie-carton, folie PVC, etc). Acceptarea presupune și verificarea documentelor de transport deșeuri în conformitate cu legislația în vigoare precum și a încadrării corecte a deșeurilor (tip/cod/proveniența). Pentru categoriile de deșeuri acceptate în cadrul fabricii, predarea se realizează fără costuri de preluare, în condițiile stabilite pentru fiecare colaborare.

Income: Cum este structurat fluxul tehnologic, de la recepția și sortarea materialelor până la reciclarea și valorificarea fracțiilor rezultate?

Fluxul tehnologic este organizat în funcție de natura deșeurilor recepționate și implică utilizarea unor echipamente dedicate pentru concasare, sortare, separare și tocare. Fabrica este dotată cu concasoare, ciururi și manipulatoare, electrice, tocător mobil, trommel-uri, separatoare, linie pentru reciclarea sticlei, stație de sortare a deșeurilor ușoare, presă de polistiren, sisteme de desprăfuire, cântare auto și echipamente pentru manipularea materialelor.

Prelucrarea deșeurilor este organizată în patru zone, în funcție de tipul și caracteristicile materialelor. Prima zonă este destinată deșeurilor curate, precum bucățile compacte de beton de mari dimensiuni și asfaltul frezat sau decapat. În a doua zonă sunt prelucrate deșeuri din beton și asfalt care pot conține, pe alocuri, pământ vegetal sau alte resturi de materiale provenite din construcții și demolări. A treia zonă este dedicată deșeurilor rezultate din lucrări de anvelopare și amenajări interioare sau exterioare ale construcțiilor civile și industriale, iar în a patra zonă sunt prelucrate deșeurile de sticlă rezultate din lucrări de construcție.

În urma proceselor de tratare a deșeurilor de beton rezultă sorturi/agregate concasate de beton reciclat cu granulații de 0–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm, 16–31,5 mm, 31,5–63 mm și 0–63 mm, certificate conform standardelor de produs. Acestea pot fi introduse în economia circulară drept valorificate prin intermediul stațiilor de betoane, fabrici de ciment sau utilizate în lucrări de terasamente, drumuri și alte aplicații compatibile cu certificările obținute. Din deșeurile de asfalt rezultă sorturi reciclate de 16–31,5 mm și 31,5–63 mm, care pot fi livrate către stațiile de asfalt și reintroduse în procesul de realizare a unor noi mixturi. Fracțiile ușoare reciclabile uscate, precum hârtia, cartonul, sacii de ciment/adeziv, foliile PVC și anumite materiale plastice împreună cu lemnul sunt procesate prin tocare în vederea obținerii RDF, utilizat drept combustibil alternativ în fabricile de ciment.

Sticla plană este procesată separat, deșeurile fiind supuse unui proces amplu de tocare/mărunțire și de separare a inserțiilor de aluminiu și PVC. Cioburile de sticlă tratate mecanic sunt apoi valorificate ca materie primă secundară către operatori economici autorizați. Fabrica poate recepționa deșeuri din sticlă plană și de la parteneri externi, cu respectarea condițiilor de colectare separată, transport și recepție.

Income: Ce soluții de monitorizare, automatizare și trasabilitate sunt integrate în activitatea fabricii și ce avantaje oferă acestea partenerilor?

Activitatea fabricii este susținută de un flux digitalizat, care utilizează platforme software specializate, analiză de date, integrare IoT și senzori pentru monitorizarea în timp real a proceselor. Sistemele urmăresc informații privind cantitățile de deșeuri, funcționarea echipamentelor și alți parametri relevanți pentru activitatea de reciclare. Automatizarea este integrată inclusiv în anumite etape de sortare și în gestionarea transportului intern al materialelor. Pentru parteneri, acest lucru permite o evidență mai clară asupra cantităților predate asigurându-se totodată și trasabilitatea acestora.

Deșeurile recepționate intră într-un proces industrial cu o destinație clară, în funcție de caracteristicile fiecărei fracții. Betonul și asfaltul sunt transformate în sorturi reciclate certificate, sticla revine în circuit ca materie primă secundară, iar anumite fracții uscate și lemnoase sunt valorificate energetic. Pentru companiile care trebuie să își documenteze modul de gestionare a deșeurilor, trasabilitatea asigurată de Fabrica de Reciclare susține procesele interne de raportare și monitorizare.

Income: Căror categorii de companii li se adresează serviciile fabricii și care sunt principalele beneficii ale unei colaborări, din perspectivă operațională, logistică și de mediu?

Serviciile Fabricii de Reciclare Erbașu se adresează antreprenorilor generali, dezvoltatorilor imobiliari, companiilor de demolări, firmelor specializate în infrastructură și altor operatori care generează, colectează și transportă deșeuri din construcții și demolări. Colaborarea cu Fabrica oferă acces la o capacitate industrială de reciclare și la posibilitatea gestionării mai multor categorii de deșeuri în cadrul aceleiași relații de colaborare, cu respectarea condițiilor de colectare separată. Pentru deșeurile acceptate, predarea se realizează fără costuri de preluare, ceea ce reprezintă un avantaj direct pentru companiile care caută o soluție eficientă pentru gestionarea și valorificarea deșeurilor rezultate din propriile proiecte.

Amplasarea Fabricii de Reciclare Erbașu în Cernica, județul Ilfov, reprezintă un avantaj pentru proiectele din București, Ilfov și zonele apropiate. Documentația proiectului prevede explicit punerea la dispoziția partenerilor a unei soluții care poate contribui la reducerea costurilor asociate reciclării deșeurilor din construcții în regiunea București–Ilfov și contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător și securitatea și sănătatea oamenilor. Pentru stabilirea unei colaborări sunt analizate tipurile de deșeuri generate, cantitățile estimate și modalitatea de precolectare utilizată în șantier. Pe baza acestor informații poate fi stabilit fluxul de preluare potrivit fiecărui partener.

Income: Cum estimați că va evolua rolul Fabricii de Reciclare Erbașu în dezvoltarea economiei circulare și în schimbarea modului în care sectorul construcțiilor își gestionează resursele și deșeurile?

Cred că următoarea etapă pentru sectorul construcțiilor va fi integrarea reciclării încă din stadiul în care sunt planificate și organizate proiectele în vederea implementării acestora. Economia circulară devine relevantă atunci când există infrastructura necesară pentru ca deșeurile generate din șantiere să poată fi preluate, tratate, valorificate și reintroduse în economia circulară.

Fabrica de Reciclare Erbașu a fost dezvoltată tocmai pentru a susține acest circuit și pentru a putea lucra atât cu proiectele Grupului Erbașu, cât și cu alte companii din piață. Ne dorim ca un volum cât mai mare din deșeurile generate de șantiere să fie deviat de la depozitare și direcționat către reciclare, iar companiile care le generează să aibă acces la o soluție fiabilă, funcțională și predictibilă. Cu cât această practică va fi integrată mai constant în activitatea constructorilor, dezvoltatorilor și companiilor de demolări, cu atât economia circulară va putea deveni o componentă firească a sectorului construcțiilor, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător și menținând un nivel ridicat de prosperitate a sănătății și siguranței populației.