Fritz (USR): Construcția unui pol reformist, alături de PNL și forțele reformatoare – o șansă de victorie în 2028

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în cadrul Conferinței Județene Timiș a formațiunii, că intrarea partidului în opoziție va face din USR principala țintă a PSD, ‘care se va instala curând la putere’, dar construcția unui pol reformator, împreună cu PNL și cu toate forțele reformatoare din politică și din societatea civilă, dă o șansă reală USR la câștigarea alegerilor din 2028, potrivit unui comunicat al formațiunii transmis luni.

Conferința Județeană a USR Timiș, desfășurată duminică, a pregătit delegații la Congresul USR care se va desfășura pe 31 octombrie, la Timișoara, și când se va alege Biroul Național, forul de conducere executiv al partidului, potrivit comunicatului.

‘Dominic Fritz a avertizat membrii că intrarea partidului în opoziție va face din USR principala țintă a PSD, ce se va instala curând la putere, și a oamenilor PSD din Justiție și din instituțiile de control. Dar, a arătat Dominic Fritz, construcția unui pol reformator, împreună cu PNL și cu toate forțele reformatoare din politică și din societatea civilă, ne dă o șansă reală la câștigarea alegerilor din 2028’, se menționează în comunicat.

Viceprimarul Timișoarei cu atribuții de primar, Ruben Lațcău, și viceprimarul Paula Romocean, președinta USR Timișoara, au subliniat că echipa lui Dominic Fritz din Primăria Timișoara ‘rămâne unită și determinată să continue viziunea sa, pentru care timișorenii și-au exprimat sprijinul prin vot’, ‘iar proiectele de modernizare ale orașului, investițiile publice și reformele administrative trebuie să meargă mai departe, indiferent de asalturile PSD asupra Timișoarei’.

În cadrul Conferinței Județene a USR Timiș, liderul senatorilor USR și președintele USR Timiș, Sorin Șipoș, a prezentat obiectivele organizației pentru alegerile locale din 2028, fiind vorba de păstrarea Primăriei Timișoara și câștigarea conducerii Consiliului Județean Timiș ‘pentru a apăra Banatul de captura PSD’.

‘Alfred Simonis urmărește ca PSD să preia toată puterea, economică, socială și politică din județ și să transforme Timișul într-un baronat PSD după formula altor județe dominate de PSD. Acțiunile PSD reprezintă un atac asupra valorilor Timișului și Timișoarei. Au călcat in picioare votul timișorenilor și acum vor toată puterea în stat și capturarea fiecărui județ din România’, a afirmat Ruben Lațcău.

Totodată, potrivit comunicatului, USR Timiș a condamnat orice folosire a instituțiilor statului ca instrumente de presiune politică și cere ca acestea să acționeze exclusiv în limitele legii și în interesul cetățenilor.

‘Pentru atingerea acestor obiective, vom consolida organizațiile locale, vom pregăti echipele și vom construi un program administrativ care să răspundă nevoilor comunităților din întregul județ. USR Timiș este o echipă unită, cu o strategie comună și cu obiective asumate. În fața presiunilor politice, răspunsul nostru este continuarea muncii în administrație, organizarea filialei și pregătirea pentru 2028. Vom continua să apărăm votul timișorenilor și să susținem dezvoltarea Timișoarei și a județului Timiș’, se mai afirmă în comunicatul menționat.