Hidroelectrica a finalizat modernizarea sistemelor informatice aferente aplicației iHidro

Hidroelectrica a finalizat marți procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat, a anunțat marți compania.

Lucrările, programate inițial pentru perioada 23-31 octombrie 2025, au vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plățile online cu cardul, cu scopul de a oferi clienților o experiență îmbunătățită, sigură și eficientă.

‘Ne-am propus ca modernizarea sistemelor informatice să se desfășoare rapid și fără a afecta în mod semnificativ confortul utilizatorilor. Faptul că am reușit să finalizăm lucrările înainte de termen demonstrează atât profesionalismul echipei, cât și preocuparea constantă a Hidroelectrica pentru a livra performanță și a construi încredere. Este încă un pas pe care îl facem în direcția consolidării infrastructurii digitale a companiei. Cu siguranță nu ne vom opri aici, pentru că ne-am propus să cream o experiență de client modernă și adaptată standardelor actuale ale pieței,’ a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Odată cu reluarea funcționalității de plată cu cardul în aplicația iHidro, utilizatorii beneficiază de un sistem mai rapid, mai sigur și mai stabil. În perioada următoare, compania va continua să investească în dezvoltarea platformelor digitale și în soluții menite să simplifice interacțiunea clienților cu Hidroelectrica, susțin reprezentanții companiei.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați. Compania a intrat pe piața de furnizare a energie electrice către consumatorul final în anul 2020 și actualmente are în portofoliu peste 900.000 de clienți.