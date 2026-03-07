INS: Costul orar al forței de muncă a crescut în trimestrul IV din 2025 cu 6,71%

Costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 6,71% în trimestrul IV a anului trecut, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar față de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,55%, informează, vineri, Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, față de trimestrul III 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Conform datelor INS, cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în tranzacții imobiliare (9,10%), intermedieri financiare și asigurări (8,93%), respectiv în construcții (8,41%).

Pe de altă parte, cea mai mare scădere a costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a înregistrat în învățământ (-27,17%), ca urmare a creșterii timpului efectiv lucrat față de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activități în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea anului școlar).

De asemenea, scăderi ușoare ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în administrație publică (-2,19%), activități de spectacole, culturale și recreative (-0,73%), respectiv în sănătate și asistență socială (-0,30%).

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe1 (salariale) cu forța de muncă a crescut cu 1,53%, iar cea a cheltuielilor

indirecte (non-salariale) cu 1,99%.

Conform statisticii, comparativ cu același trimestru al anului precedent, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în construcții (15,63%), activități profesionale, științifice și tehnice (11,79%), intermedieri financiare și

asigurări (10,33%), respectiv în industria prelucrătoare (9,90%).

Comparativ cu trimestrul IV 2024, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut doar în administrație publică (-3,19%) și învățământ (-3,12%).

Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul IV 2025 cu 6,7%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 6,91%.